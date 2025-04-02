الخميس 03 أبريل 2025
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خارج الحدود

الجزائر تطالب بتفعيل القرار الأممي 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة بالنزاعات المسلحة

مجلس الامن،فيتو
مجلس الامن،فيتو


أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.

وقال بن جامع، اليوم الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في" توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730"، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن "لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها".

وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن "اغتيالهم  تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة".

وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن "بصوت واضح"، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.

وأكد بن جامع أن هذا "الواقع المأساوي" يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.

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