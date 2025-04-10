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تفاصيل جلسة مسؤولي الزمالك مع الونش بعد أنباء توقيعه للأهلي

الونش
الونش

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة مساء أمس الأربعاء، مع محمود حمدي “الونش”، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في محاولة لتجديد تعاقده مع النادي، وسط أنباء عن وجود اهتمام من النادي الأهلي بضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وحرص مسؤولو الزمالك على فتح باب التفاوض مبكرًا مع اللاعب، لتأمين استمراره داخل صفوف الفريق، نظرًا لأهميته الفنية وخبراته الكبيرة في خط الدفاع.

وبحسب مصادر مطلعة داخل القلعة البيضاء، فإن الجلسة لم تسفر عن أي اتفاق رسمي، بسبب استمرار الخلافات المالية بين الطرفين، حيث يطالب اللاعب بزيادة في راتبه تتناسب مع مكانته في الفريق، في الوقت الذي يعاني فيه النادي من ضغوط مالية تحول دون تلبية مطالبه كاملة في الوقت الحالي.

وأكدت المصادر أن المفاوضات ما زالت مستمرة، ومن المنتظر عقد جلسة جديدة خلال الأيام المقبلة لمحاولة تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، خاصة وأن الزمالك يسعى للحفاظ على قوامه الأساسي ومنع انتقال أي لاعب إلى الغريم التقليدي، الأهلي.

ويأمل مسؤولو الزمالك في إنهاء الملف سريعًا لتجنب إثارة أي بلبلة داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة.

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