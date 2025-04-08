قناع طبيعي يخلصك من كلف البشرة

الكلف من التصبغات التى تظهر بالبشرة لأسباب عديدة وتؤثر على جمال ونضارة البشرة ما يزعج الفتيات كثيرا.

والكلف عبارة عن بقع بالبشرة تؤثر على مظهرها، لذا تسعى الفتيات كثيرا للتخلص من الكلف بالبشرة بالطرق الطبيعية.

قناع طبيعي يخلصك من الكلف

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناعا طبيعيا يخلصك من الكلف بالبشرة.

المكونات:-

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

الطريقة:

اخلطي الكركم مع عصير الليمون والعسل حتى يتكون لديكِ مزيج متجانس.

ضعي القناع على المناطق المصابة بالكلف، مع تجنب ملامسة العين.

اتركي القناع لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بماء فاتر وجففيه بلطف.

يُستخدم هذا القناع 2-3 مرات في الأسبوع.

يفضل تجربة القناع على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام الكامل، للتأكد من عدم وجود تحسس.

تجنبي التعرض المباشر للشمس بعد استخدام الليمون على البشرة.

داومي على استخدام واقي شمس يومي لحماية البشرة من تفاقم الكلف.

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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