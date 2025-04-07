تونر خل التفاح الطبيعي للبشرة الدهنية

تحتاج البشرة الدهنية إلى تونر طبيعي مناسب لنوعها ليعمل على غلق المسام وتقليل إفراز الدهون بها، حيث يستخدم يوميا على البشرة.

وتحرص الفتيات على إستخدام التونر ولكنه يباع بمبالغ باهظة، لذا تبحث الفتيات عن بدائل طبيعية له تعزز من جمال البشرة.

تونر خل التفاح للبشرة الدهنية

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، تونر خل التفاح للبشرة الدهنية.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من خل التفاح العضوي

كوب من الماء المفلتر

الطريقة:

امزجي المكونات جيدًا واحتفظي بها في زجاجة.

استخدمي قطعة قطن وامسحي بها وجهك بعد التنظيف.

مفيد للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب، ويساعد على تقليل الدهون.

والعناية بالبشرة لا تكتمل دون استخدام التونر، فهو يساعد في توازن درجة الحموضة (pH) في البشرة، تنظيف المسام، وترطيب الجلد. بدلًا من شراء تونر تجاري قد يحتوي على مواد كيميائية، يمكنكِ تحضيره في المنزل بمكونات طبيعية وآمنة.

تونر للبشرة الدهنية

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.