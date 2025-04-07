جمال البشرة من جمال صاحبتها فكلما كانت جميلة كلما كان استخدام مستحضرات التجميل أقل مما يحافظ على شباب البشرة ورونقها.

وللحفاظ على جمال البشرة تحرص الفتيات على تطبيق الوصفات الطبيعية على البشرة فهى تركبها وتغذيها وتعزز من نضارتها.

قناع البطاطس لتوحيد لون البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع البطاطس لتوحيد لون البشرة وتعزيز نضارتها.

المكونات:-

حبة بطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري للبشرة الدهنية).

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري للبشرة الجافة أو الحساسة).

الطريقة:

قشّري البطاطس وابشريها جيدًا أو اعصريها للحصول على عصيرها.

أضيفي إليها عصير الليمون أو العسل حسب نوع بشرتك.

اخلطي المكونات حتى تتجانس.

ضعي القناع على وجهك باستخدام قطعة قطن أو فرشاة نظيفة.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

يُفضل تجربة القناع على جزء صغير من الجلد قبل استخدامه على الوجه بالكامل.

استخدمي القناع 2-3 مرات أسبوعيًا للحصول على نتائج فعالة.

لا تستخدمي عصير الليمون إذا كانت بشرتك حساسة.

قناع البطاطس لتوحيد لون البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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