الخميس 03 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

خطوات استعمال جل الصبار على البشرة بطريقة آمنة

جل الصبار
جل الصبار

جل الصبار من المكونات الطبيعية التى لها شهرة واسعة بفوائدها على البشرة فهى تركي البشرة وتنعمها وتقاوم التجاعيد.

وحل الصبار مناسب لجميع انواع البشرة ولا غنى عنه، وتحرص الفتيات على استخدامه فى الوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة.

ويُعتبر جل الصبار من أكثر المكونات الطبيعية فاعلية في العناية بالبشرة، حيث يحتوي على خصائص مهدئة ومرطبة تساعد في علاج مشكلات الجلد المختلفة.

كيفية استخدام جل الصبار على البشرة 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، طرق استخدام جل الصبار على البشرة.

1. ترطيب البشرة
يُعد جل الصبار مرطبًا طبيعيًا يناسب جميع أنواع البشرة، حتى الدهنية منها، لأنه خفيف وسريع الامتصاص.

طريقة الاستخدام: ضعِ كمية صغيرة من جل الصبار على وجهك بحركات دائرية واتركيه حتى يمتصه الجلد تمامًا.

2. تهدئة حروق الشمس
يحتوي الصبار على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف الاحمرار والحكة الناتجة عن حروق الشمس.

طريقة الاستخدام: ضعِ طبقة سميكة من الجل على المناطق المصابة واتركها لمدة 20-30 دقيقة، ثم اشطفها بالماء الفاتر.

3. علاج حب الشباب
يحتوي جل الصبار على مضادات للبكتيريا والالتهابات، مما يجعله فعالًا في تهدئة البثور وتقليل الاحمرار.

طريقة الاستخدام: ضعِ الجل مباشرة على الحبوب واتركه طوال الليل، ثم اشطفه صباحًا.

4. مكافحة التجاعيد وعلامات التقدم في السن
الصبار غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تحافظ على مرونة الجلد وتحميه من التجاعيد.

طريقة الاستخدام: استخدمِ الجل ككريم ليلي، ووزعيه على وجهك قبل النوم واتركيه حتى الصباح.

5. تفتيح البشرة وتوحيد لونها
يساعد جل الصبار في تقليل التصبغات والبقع الداكنة.

طريقة الاستخدام: امزجيه مع عصير الليمون أو ماء الورد، وضعيه على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه.

جل الصبار 
جل الصبار 

نصائح لاستخدام جل الصبار على البشرة 

وهناك نصائح هامة يجب اتباعها عند استخدام جل الصبار، منها:-

  • استخدمي جل الصبار النقي 100% أو المستخلص الطازج من نبات الصبار.
  • قومي باختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد قبل استخدامه لأول مرة.
  • لا تستخدميه بكثرة إذا كنتِ تعانين من حساسية تجاهه.
  • جل الصبار هو إضافة رائعة لروتين العناية بالبشرة، ويمكنك استخدامه بطرق مختلفة للحصول على بشرة صحية ومشرقة، لذا يجب المواظبة على استخدامه حفاظا على جمال البشرة.
txt

قناع طبيعي يمنحك بشرة ناعمة ونضرة كالأطفال

txt

البنجر والزنجبيل، مشروب سحري يقوي المناعة ويساعد في الحصول على بشرة مشرقة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جل الصبار كيفية استخدام جل الصبار على البشرة نصائح لاستخدام جل الصبار على البشرة العناية بالبشرة جمال البشرة نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

قناع الأرز لتفتيح البشرة فى العيد، وصفة طبيعية ليس لها أضرار جانبية

قناع النشا وماء الورد لتفتيح البشرة في العيد

فوائد زيت الصبار، لصحة الجسم وجمال البشرة والشعر

قناع الصبار لترطيب البشرة وحمايتها من التجاعيد

الأكثر قراءة

إعلام أمريكي يكشف موعد ضربة عسكرية تستهدف إيران

خبير اقتصادي يكشف أبرز القطاعات المتأثرة في مصر بسبب رسوم ترامب الجمركية

تراجع البلدي 16 جنيهًا، انخفاض غير مسبوق في أسعار الفراخ اليوم الخميس 3 إبريل 2025

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

عقب رد تعليم الشرقية.. قانوني يشرح مصير سيدة ادعت وجود زواج عرفي بين طلاب الإعدادية

تختلف عن كونكورد الأسطورية، الصين تطور طائرة ركاب "صامتة" أسرع من الصوت (فيديو)

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، الطماطم تقفز 6 جنيهات وانخفاض كبير في البصل والكوسة

سعر السمك اليوم الخميس 3 إبريل 2025

منوعات

المزيد

معهد بحوث القطب الشمالي: سرعة غير مسبوقة لذوبان جليد سفالبارد

أعاصير عنيفة تضرب ولايات أمريكية، والسلطات للسكان: ابحثوا عن مأوى فورا (فيديو)

تختلف عن كونكورد الأسطورية، الصين تطور طائرة ركاب "صامتة" أسرع من الصوت (فيديو)

38 مليارديرا عربيا في قائمة فوربس 2025، الوليد بن طلال في الصدارة وناصف ساويرس الرابع ونجيب الخامس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار اليوم الخميس بعد قرار ترامب فرض رسوم جمركية على مصر

استقرار أسعار النحاس بالأسواق اليوم 2 إبريل 2025

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 2-4-2025 بالأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأقصى مكان خالص للمسلمين، الخارجية المصرية تصدر بيانا ناريًا لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بتغير الحياة إلى الأفضل

محمد سيد طنطاوي يوضح رد الله على مزاعم اليهود بأن الملك لهم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 3 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية