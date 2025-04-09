أخبار الرياضة اليوم.. الزمالك والمصري يودعان الكونفدرالية.. حقيقة رحيل كولر عن الأهلي.. انفراجة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

في الدقيقة 80، باغت فريق ستيلينبوش الزمالك بإحرازه هدفا بعد اختراق من الجبهة اليمنى انتهى بعرضية أرضية قابلها سيهلي ندولي لاعب الفريق الجنوب إفريقي بتسديدة في الشباك.

بعدها ضغط الزمالك بكل صفوفه أملا في تعديل النتيجة، إلا أن محاولاته اتسمت بالعشوائية لينتهي اللقاء بفوز فريق ستيلينبوش بهدف نظيف، وتأهله إلى نصف النهائي، فيما ودع الزمالك منافسات البطولة.

ودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بطولة الكونفدرالية الأفريقية، من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني، بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن إياب دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الوقت الأصلي انتهى بفوز سيمبا بهدفين أحرزهما إيلي مبانزو وستيفن موكوالا في الدقيقة 22 و33، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد فوز المصري البورسعيدي ذهابا بثنائية نظيفة.

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي إرساله خطابًا اليوم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يطلب فيه تمكين النادي من الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يعكس ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع الدستور المصري والاتفاق مع المعايير الدولية والميثاق الأوليمبي.

وجاء في الخطاب أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص دومًا على تعزيز معايير الشفافية في عمليات صناعة القرار بوصفها الضمانة الحقيقية لمواجهة كل التحديات المحيطة بدولتنا العريقة، كما أن مشاركة الجهات المعنية وتقدير دور الجمعيات العمومية والهيئات الرياضية في هذا الخصوص يؤكد على ريادة مصر في مجال التشريعات بصفة عامة، والتشريعات الرياضية بصفة خاصة، لا سيما وأن التعديلات المقترحة على مجلس الوزراء من جانب وزير الرياضة لم تتمكن الأندية والهيئات الرياضية من الاطلاع عليها لأسباب غير معروفة، في الوقت الذي تسعى فيه جميع عناصر المنظومة الرياضية إلى تعزيز الجانب الإيجابي المنتظر لهذه التعديلات لصالح الرياضة المصرية.

اقترب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، من تجديد تعاقده مع الريدز، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، صيف 2025.

وكشف الصحفي الموثوق "بول جويس" أن محمد صلاح اقترب من التوصل إلى اتفاق مع ليفربول، لتمديد عقده والبقاء في أنفيلد.

وتابع أنه وبعد تقدم ملحوظ في المفاوضات مع فيرجيل فان دايك، تتزايد التوقعات بتوقيع عقد جديد مع محمد صلاح أيضًا، حيث كشفت التقارير أن عقد محمد صلاح وفيرجيل فان دايك الجديد سيمتد حتى عامين وسينتهي في صيف 2027.

وشارك محمد صلاح هذا الموسم في 45 مباراة بجميع المسابقات مع ليفربول، أحرز 32 هدفًا وصنع 22.

شنت جماهير الزمالك هجوما حادا، على حسين لبيب رئيس النادي، بعد توديع الأبيض بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات بأن حسين لبيب قرر الاستقالة من منصبه بعد هجوم جماهير الزمالك عليه.

وقال مصدر داخل النادي، أن حسين لبيب أخطر المقربين منه باستيائه من تلك الشائعات، مؤكدا أنه لن يقفز من المركب في ظل الأزمات التي يمر بها النادي.

الأهلي، كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة رحيل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في ظل الأنباء المتداولة عن اتفاق بين الأحمر وروجر شميت مدرب بنفيكا البرتغالي السابق وماركو روزه المدير الفني السابق لفريق لايبزيج الألماني للاستقرار على أحدهما لتدريب الفريق خلفا للسويسري كولر.

ورد مصدر من الأهلي علي مفاوضات النادي لا توجد أى مفاوضات مع روزه وشميت قائلا أن الأحمر ليس لديه أي نية لإقالة مارسيل كولر خلال الفترة الحالية ".

وأضاف " السويسري مستمر في منصبه، ولكن في حاله تعثر الفريق أمام بيراميدز سيتم عقد اجتماع لمناقشة كل الاحتمالات حينها، لكن حتى الآن لم يتم حدوث أي اتفاقيات مع أي مدرب آخر، وكولر مستمر في عمله وهو من سيقود الفريق في كأس العالم للأندية حتى الآن.

دخلت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة، خلال مواجهة ستيلنبوش الجنوب أفريقي، فى مشادة قوية مع أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء.

وأبدت جماهير الزمالك غضبها بعد خروج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قدم ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وعدا لجماهير القلعة البيضاء بضم “صفقتين سوبر” بعد أزمة توقيع أحمد سيد زيزو لاعب الأبيض للغريم التقليدي النادي الأهلي.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي x:"أعدكم ووعد الحر دين عليه بصفقتين كبيرتين تنسيكم وتنسيني آلام الغدر التي يعاني منها نادي الزمالك".

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة المفاوضات مع حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك.

وأكد مصدر أن الأهلي لن يدخل في مفاوضات من قريب أو بعيد لضم حسام عبد المجيد وأن اللاعب خارج حسابات القلعة الحمراء.

وترددت أنباء داخل نادي الزمالك، تفيد بأن حسام عبدالمجيد رفض عرض التجديد المقدم له من إدارة القلعة البيضاء، بسبب وجود رغبة من النادي الأهلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

دوري أبطال إفريقيا، انتهت مباراة أورلاندو بايرتس أمام ضيفه مولودية الجزائر بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليفوز أورلاندو 1-0 في مجموع لقاءي الذهاب والعودة.

بهذه النتيجة ودع الفريق الجزائري بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور الثمانية، فيما تأهل أورلاندو بايرتس لمواجهة بيراميدز في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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