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رياضة

بعد توقيع زيزو للأهلي، ممدوح عباس لجماهير الزمالك: «أعدكم بصفقتين تنسيكم آلام الغدر»

زيزو
زيزو

قدم ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وعدا لجماهير القلعة البيضاء بضم “صفقتين سوبر” بعد أزمة توقيع أحمد سيد زيزو لاعب الأبيض للغريم التقليدي النادي الأهلي. 

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي x:"أعدكم ووعد الحر دين عليه بصفقتين كبيرتين تنسيكم وتنسيني آلام الغدر التي يعاني منها نادي الزمالك". 

 زيزو يتدرب منفردا في مران الزمالك 

وشارك أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك في تدريبات منفردة في مران الفريق قبل مواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الـ 8 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 
 

زيزو
زيزو

 الزمالك يستبعد زيزو من مباراة ستيلينبوش

وجاء ذلك بعد استبعاد اللاعب من مباراة الغد، بعد أنباء توقيعه للنادي الأهلي بداية الموسم المقبل، بحسب مصدر داخل نادي الزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الـ 8 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

الكونفدرالية 

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء الماضي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

زيزو
زيزو

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية 

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وستيلنبوش الجنوب أفريقي 

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره مودرن سبورت، بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي في بطولة كأس عاصمة مصر.

 الزمالك وستيلينبوش
 الزمالك وستيلينبوش

بهذه النتيجة يواصل الزمالك السقوط في كأس عاصمة مصر، بعد التعادل في مباراته الأولى بالبطولة أمام الجونة ثم الخسارة أمام بتروجيت قبل أن يتعادل سلبيا اليوم أمام مودرن سبورت.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجيت 12 

2- الجونة 4 نقاط 

3- مودرن سبورت 4 نقاط 

4- الزمالك نقطتين 

5- سموحة بدون نقاط 

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