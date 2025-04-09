المصري يودع الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة أمام سيمبا بركلات الترجيح

ودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بطولة الكونفدرالية الأفريقية، من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني، بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن إياب دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الوقت الأصلي انتهى بفوز سيمبا بهدفين أحرزهما إيلي مبانزو وستيفن موكوالا في الدقيقة 22 و33، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد فوز المصري البورسعيدي ذهابا بثنائية نظيفة.

مباراة سيمبا التنزاني ضد المصري في الكونفدرالية الأفريقية

بدأ اللقاء بهجمة لصالح سيمبا مرت من أمام مرمى محمود جاد إلى خارج الملعب وكادت أن تكون كرة هدف أول لسيمبا.

وسيطرة من سيمبا خلال العشر دقائق الأولى لكن دون تهديد حقيقي على مرمى جاد حارس المصري.

حاول صلاح محسن الانطلاق بالكرة والمرور من دفاع سيمبا لكن الكرة طالت منه ووصلت سهلة عند دفاع سيمبا وبعده توغل عبد الرحيم دغموم داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة أرضية داخل منطقة الجزاء تصدى لها دفاع سيمبا

وفي الدقيقة 22 أحرز سيمبا أول أهدافه عن طريق إيلي مبانزو من تسديدة أرضية قوية باغتت محمود جاد وسكنت على يساره إلى داخل الشباك.

جاء انفراد للمصري وتسديدة قوية تصدى لها حارس سيمبا وارتدت منه قابلها صلاح محسن لكن متابعته لم تكن جيدة وتصدى لها الحارس مرة ثانية بمساعدة الدفاع

في محاولة لإدراك التعادل توغل دغموم ومرور رائع وتسديدة قوية تصدى لها حارس سيمبا لم تجد متابعة هجومية جيدة ثم وصلت عند يوسف الجوهري سددها ومرت على يسار حارس سيمبا إلى خارج الملعب

وفي الدقيقة 33 أحرز سيمبا الهدف الثاني من عرضية من محمد حسين داخل منطقة الجزاء قابلها موكوالا بضربة رأسية مرت من تحت يد حارس المصري محمود جاد إلى داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق التنزاني بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء المصري البورسعيدي، ونجح في تطبيق الدفاع المنظم ليخرج دون تلقي أهداف في الشوط الثاني، كما شن أكثر من هجمة عن طريق انطلاقات ميدو جابر وصلاح محسن، لينتهي اللقاء بفوز الفريق التنزاني بثنائية نظيفة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل سيمبا التنزاني لمباراة المصري في الكونفدرالية الأفريقية

موسى كمارا “40” لحراسة المرمى

شوماري كابومبي “12”، كارابوي شامو “2”، محمد حمزة “14” ، حسين محمد “ 15” لخط الظهر.

إيلي مبانزو “34”، الي كاجوما “21”، فابريس نجوما “6”، دينيس بروسبير" 38" لخط الوسط.

جان أهوا"10"، ديسي موكوالا “11” لخط الهجوم.

فيما تواجد على دكة البدلاء كلبا من علي سالم 1، ديفيد كاميتا 3، ليونيل أتيبا 13، ديبورا مافامبا 17، أويسو اويسو 23، جوشوا موتالي 28، فلانتين نوما 29، لاداك شازامبي 36 ، ادوين بالوا 37.

تشكيل المصري لمباراة سيمبا التنزاني في الكونفدرالية الأفريقية

كما أعلن التونسي أنيس بو جلبان المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني.

محمود جاد لحراسة المرمى

أحمد عيد، باهر المحمدي، محمود حمادة، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الدفاع

محمد مخلوف، سامادو اتدجيكيو، يوسف الجوهري لخط الوسط

عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن لخط الهجوم

كما يتواجد على دكة البدلاء كلا من محمود حمدي، كريم العراقي، محمد هاشم، حسن علي، حسين فيصل، كريم بامبو، ميدو جابر، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

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