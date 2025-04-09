أورلاندو بايرتس يطيح بمولودية الجزائر ويتأهل لمواجهة بيراميدز بنصف نهائي دوري الأبطال

دوري أبطال إفريقيا، انتهت مباراة أورلاندو بايرتس أمام ضيفه مولودية الجزائر بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليفوز أورلاندو 1-0 في مجموع لقائى الذهاب والعودة.

بهذه النتيجة ودع الفريق الجزئري بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور الثمانية، فيما تأهل أورلاندو بايرتس لمواجهة بيراميدز في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر، أن الأهلي تخطى الهلال السوداني 2-0 في مجموعة لقاءي الذهاب والإياب، ليتأهل لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أورلاندو بايرتس ضد مولودية الجزائر

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية، قد انتهت بفوز أورلاندو بايرتس على مولودية الجزائر بهدف دون رد، وهو ما صعب من مهمة المولودية في لقاء الإياب اليوم على ملعب المنافس.

مولودية الجزائر، فيتو

تشكيل مولودية الجزائر

دخل مولودية الجزائر مباراة أمام أورلاندو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: توفيق موساوي

الدفاع: عبد اللاوي، أيوب غزالة، دراوي، مروان خليف

الوسط: زكريا نعيجي، رضا حلايمية، بن خميسة

الهجوم: أكرم بوراس، ثابتي العربي، محمد ساليو بانجورا

تشكيل أورلاندو بايرتس

فيما دخل فريق أورلاندو بايرتس مباراته أمام مولودية الجزائر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سيفو شين

الدفاع: أبيلو زوكي، نكوسيناثي سيبيسي، ديانو ديفيد فان روين، مبوكازا

الوسط: ثالينتي مباثا، ريليبوهيلي موفوكينج، ماخولا

الهجوم: إيفيدنس ماكجوبا، ديون هوتو، موهاو نكوتا

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