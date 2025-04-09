الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أورلاندو بايرتس يطيح بمولودية الجزائر ويتأهل لمواجهة بيراميدز بنصف نهائي دوري الأبطال

أورلاندو بايرتس الجنوب
أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، فيتو

دوري أبطال إفريقيا، انتهت مباراة أورلاندو بايرتس أمام ضيفه مولودية الجزائر بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليفوز أورلاندو 1-0 في مجموع لقائى الذهاب والعودة.

بهذه النتيجة ودع الفريق الجزئري بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور الثمانية، فيما تأهل أورلاندو بايرتس لمواجهة بيراميدز في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر، أن الأهلي تخطى الهلال السوداني 2-0 في مجموعة لقاءي الذهاب والإياب، ليتأهل لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أورلاندو بايرتس ضد مولودية الجزائر

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية، قد انتهت بفوز أورلاندو بايرتس على مولودية الجزائر بهدف دون رد، وهو ما صعب من مهمة المولودية في لقاء الإياب اليوم على ملعب المنافس.

مولودية الجزائر، فيتو
مولودية الجزائر، فيتو

تشكيل مولودية الجزائر

دخل مولودية الجزائر مباراة أمام أورلاندو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: توفيق موساوي

الدفاع: عبد اللاوي، أيوب غزالة، دراوي، مروان خليف

الوسط: زكريا نعيجي، رضا حلايمية، بن خميسة

الهجوم: أكرم بوراس، ثابتي العربي، محمد ساليو بانجورا

 

تشكيل أورلاندو بايرتس

فيما دخل فريق أورلاندو بايرتس مباراته أمام مولودية الجزائر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سيفو شين

الدفاع: أبيلو زوكي، نكوسيناثي سيبيسي، ديانو ديفيد فان روين، مبوكازا

الوسط: ثالينتي مباثا، ريليبوهيلي موفوكينج، ماخولا

الهجوم: إيفيدنس ماكجوبا، ديون هوتو، موهاو نكوتا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا اورلاندو بايرتس مولودية الجزائر ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الأهلي صن داونز الجنوب افريقي

مواد متعلقة

8 انتصارات تزين مشوار بيراميدز بعد التأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا.. الأهلي يستعد للعودة للقاهرة (فيديو)

دوري أبطال إفريقيا، مولودية الجزائر يسقط على أرضه بهدف أمام أورلاندو بيراتس

دوري أبطال إفريقيا، موعد مباراة مولودية الجزائر أمام أورلاندو بيراتس والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

جماهير الزمالك تدخل في مشادة مع ميدو بعد توديع الكونفدرالية (فيديو)

بعد انخفاض سعر برميل البترول، مدبولي يكشف موقف تأجيل تحريك أسعار الوقود

ترامب يعلق الرسوم الجمركية على 75 دولة لمدة 90 يوما

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025

رئيس الوزراء يكشف خطة الدولة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف

جنون أسعار الذهب , زيادة 80 جنيها فى عيار 21 (آخر تحديث)

بعلامة X وهتافات غاضبة، جماهير الزمالك تهاجم زيزو ووالده والخطيب خلال مباراة ستيلينبوش (صور)

بث مباشر، مشاهدة مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منوعات

المزيد

ميجان ماركل تدخل دوامة رسوم ترامب الجمركية بعلامتها التجارية

"أخبار السياحة" أفضل محتوى علي اليوتيوب

طبيب تونسي يكشف مخاطر الأرملة السوداء

بسبب الميراث، نبش قبر وسرقة رفات صاحبه في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 9-4-2025 في البورصات العالمية

أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 2025.4.9

سعر الأرز اليوم الأربعاء 9-4-2025 في الأسواق

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

بعد توجه فريق أوكراني لواشنطن لمناقشة صفقة المعادن.. ماهي الموارد المعدنية في أوكرانيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

العبادلة.. رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (ابن عمر صهر الرسول)

متى يرث المؤمن أرض الكافر؟ رد حاسم من الشعراوي (فيديو)

تفسير حلم أكل الأرز واللحمة في المنام وعلاقته بسعة الرزق والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية