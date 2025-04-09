الأربعاء 09 أبريل 2025
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رياضة

انفراجة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

اقترب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، من تجديد تعاقده مع الريدز، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، صيف 2025.

وكشف الصحفي الموثوق "بول جويس" أن محمد صلاح اقترب من التوصل إلى اتفاق مع ليفربول، لتمديد عقده والبقاء في أنفيلد.

وتابع أنه وبعد تقدم ملحوظ في المفاوضات مع فيرجيل فان دايك، تتزايد التوقعات بتوقيع عقد جديد مع محمد صلاح أيضًا، حيث كشفت التقارير أن عقد محمد صلاح وفيرجيل فان دايك الجديد سيمتد حتى عامين وسينتهي في صيف 2027.

وشارك محمد صلاح هذا الموسم في 45 مباراة بجميع المسابقات مع ليفربول، أحرز 32 هدفًا وصنع 22.

محمد صلاح يرفض عرضا خياليا من الدوري السعودي 

فيما كشفت تقارير صحفية، عن رفض النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول عرضا خياليا من الدوري السعودي وصل إلى أكثر من 200 مليون يورو سنويا.

وقالت شبكة سكاي سبورتس: إن النجم المصري رفض عرضا غير مسبوق قدمه أحد الأندية السعودية، رغم قيمته المالية الكبيرة التي تفوق أي راتب يتقاضاه في الوقت الحالي.

محمد صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول حتى 2027

وأوضحت: "يأتي ذلك الرفض بعد توصل صلاح إلى اتفاق مبدئي مع ناديه ليفربول لتمديد عقده حتى يونيو 2027.

ورغم التوصل إلى اتفاق مبدئي، إلا أن المفاوضات لم تكن بسيطة. فقد جرت العديد من المناقشات بين محيط صلاح ومالكي ليفربول، حيث وافق اللاعب على تقديم تنازلات مالية لم يكن يتوقع النادي الإنجليزي قبولها، في خطوة تعكس إصراره على البقاء مع الريدز.

ووفقا للشبكة فإن موافقة صلاح على تخفيض طفيف في راتبه مقابل تمديد عقده لفترة أطول، يعكس رغبته في الاستمرار مع الفريق.

وتأتي هذه التطورات بعد تغيير توجهات مجموعة FSG المالكة للنادي، التي كانت في البداية غير راغبة في تمديد عقد اللاعب، إلا أن التعديلات المنتظرة في التشكيلة، مثل إمكانية مغادرة فيرجيل فان ديك أو ترينت ألكسندر أرنولد، جعلتهم يعيدون النظر في خططهم.

في المقابل، رغم العروض المغرية من السعودية، فإن محمد صلاح لا يرى نفسه في مكان آخر غير ملعب أنفيلد، حيث أكد أن استمراره مع ليفربول هو الخيار الأمثل بالنسبة له في الوقت الحالي.

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