الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية التركي يكشف عن محادثات فنية مع إسرائيل بشأن سوريا

هاكان فيدان، فيتو
هاكان فيدان، فيتو

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الأربعاء، إن تركيا تُجري محادثات فنية مع إسرائيل لخفض التوتر في سوريا.


وأضاف: "نحن في تركيا لا ننوي الدخول في صراع مع أي دولة في سوريا، وليس فقط إسرائيل، سوريا بلد مستقل ونحن الآن أمام سوريا جديدة".

وتابع فيدان: "من الضروري أن نسمح لسوريا بتصميم سياستها الدفاعية الخاصة وسياستها الخارجية وشؤونها الإقليمية الخاصة".

وأكمل: "والآن، في مثل هذا الوضع، من غير المقبول أن تحاول إسرائيل إثارة الاستفزازات في سوريا باستخدام بعض طموحاتها التوسعية في المنطقة".

وتابع: "كما قلنا دائمًا، فإن العمليات التي تقوم بها إسرائيل حاليًا لا تخدم أمن سوريا ولا أمن إسرائيل. وعلى المدى الطويل، سيؤدي هذا إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن في الشرق الأوسط. ولذلك، فإننا في تركيا نحتاج إلى القضاء على هذه المشكلة عند نقطة معينة قبل أن تبدأ، من خلال التدابير الاستباقية والدبلوماسية وغيرها".

وأضاف وزير الخارجية التركي: "لدينا تعاون مع سوريا في مجالات عديدة، والحكومة الجديدة تشكلت للتو في سوريا. إنهم يقومون فقط بجمع البيروقراطية معا، ويقومون فقط بجمع جيشهم. كل شيء مجرد البداية. هناك خطوات يجب على هذه الحكومة الجديدة اتخاذها وخدمات يجب تقديمها في العديد من المجالات مثل التجارة والمصارف والاقتصاد والبنية التحتية والبنية الفوقية لتوفير الخدمات الأساسية لشعبها".

وتابع: "إن التفاهم الذي نحاول أن نجلبه إلى سوريا هو في الواقع تفاهم قائم على الاستقرار والازدهار. وسيكون هناك قدر معين من التعاون الأمني ​​في هذا الصدد، وسيكون ذلك في إطار مكافحة الإرهاب. وكما قلت، لقد أعلنا منذ البداية أن مكافحة الإرهاب مشكلة إقليمية، وبادرنا إلى اتخاذ المبادرات اللازمة بهذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هاكان فيدان تركيا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وزير الخارجية التركي

مواد متعلقة

مسؤول في حزب الله لـ رويترز: مستعدون لبحث مستقبل السلاح إذا انسحبت إسرائيل من لبنان

جرائم إسرائيل لا يمحوها الزمن.. مذبحة مدرسة بحر البقر في الذكرى 55

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

بعد توديع الكونفدرالية، قرار عاجل من الزمالك بشأن بيسيرو

بث مباشر، مشاهدة مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

لن أقفز من المركب، حقيقة استقالة حسين لبيب بعد هجوم الجماهير عليه

بعد انخفاضه عالميًّا، الحكومة تكشف خطتها بشأن تحريك أسعار الوقود (فيديو)

مصدر يكشف حقيقة رحيل كولر ومفاوضات الأهلي مع شميت وروزه لخلافته

بيسيرو: لا نستحق توديع الكونفدرالية وتيشيرت الزمالك "تقيل" على بعض اللاعبين

جماهير الزمالك تدخل في مشادة مع ميدو بعد توديع الكونفدرالية (فيديو)

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025

منوعات

المزيد

ميجان ماركل تدخل دوامة رسوم ترامب الجمركية بعلامتها التجارية

"أخبار السياحة" أفضل محتوى علي اليوتيوب

طبيب تونسي يكشف مخاطر الأرملة السوداء

بسبب الميراث، نبش قبر وسرقة رفات صاحبه في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 9-4-2025 في البورصات العالمية

أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 2025.4.9

سعر الأرز اليوم الأربعاء 9-4-2025 في الأسواق

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

بعد توجه فريق أوكراني لواشنطن لمناقشة صفقة المعادن.. ماهي الموارد المعدنية في أوكرانيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الأصل فى الموسيقى والغناء هي حلال (فيديو)

العبادلة.. رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (ابن عمر صهر الرسول)

متى يرث المؤمن أرض الكافر؟ رد حاسم من الشعراوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية