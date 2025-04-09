الأربعاء 09 أبريل 2025
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خارج الحدود

لا ننوي الدخول فى صراع، تركيا تعلن إجراء محادثات مع إسرائيل حول سوريا

أردوغان ونتنياهو
أردوغان ونتنياهو فى لقاء سابق، فيتو

كشف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم، إن تركيا تجري محادثات مع إسرائيل لخفض التوتر في سوريا عند الحاجة.

 

الخارجية التركية تجري محادثات مع إسرائيل

وأضاف وزير الخارجية التركي: "نحن في تركيا لا ننوي الدخول في صراع مع أي دولة في سوريا، وليس فقط إسرائيل، سوريا بلد مستقل ونحن الآن أمام سوريا جديدة".

 

وتابع هاكان فيدان: "من الضروري أن نسمح لسوريا بتصميم سياستها الدفاعية الخاصة وسياستها الخارجية وشؤونها الإقليمية الخاصة".

 

وتابع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "الآن، في مثل هذا الوضع، من غير المقبول أن تحاول إسرائيل إثارة الاستفزازات في سوريا باستخدام بعض طموحاتها التوسعية في المنطقة".

 

ترامب يهنئ أردوغان لحصوله على سوريا 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف الثلاثاء الماضى، عن محادثة بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن سوريا خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

 

وقال ترامب حينها: "أبلغت أردوغان تهانينا.. لقد فعلت ما عجز عن فعله الآخرون على مدى ألفي عام.. لقد أخذت سوريا مهما تعددت أسماؤها تاريخيا.. عبر وكلائك".

 

وتابع الرئيس الأمريكى: "قال أردوغان لا لا لا.. لم أكن أنا من أخذ سوريا، فقلت له.. لقد كنت أنت ولكن حسنا ليس عليك الإقرار بذلك، فقال حسنا ربما كنت أنا من أخذها".

 

واستطرد ترامب: "أردوغان شخص قاس وذكي للغاية وأنجز شيئا لم يستطع أحد القيام به من قبل.. عليك التسليم بانتصاره".

 

وتوجه ترامب إلى بنيامين نتنياهو، بالقول: "أي مشكلة لديك مع تركيا أعتقد أنه بإمكاني حلها ما دمت منطقيا في طلباتك.. عليك أن تكون منطقيا.. علينا جميعا أن نكون منطقيين".

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سوريا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تركيا ترامب أردوغان

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