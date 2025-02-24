وزير الخارجية التركي: قلقون من محاولة نتنياهو العودة للحرب في غزة

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: قلقون من محاولة نتنياهو العودة إلى الحرب في غزة وندعوه لوقف عملياته في الضفة الغربية.

تركيا تعرب عن قلقها من عودة الحرب في غزة

وأعرب هاكان فيدان عن رفضه تماما أي محاولة لتهجير سكان قطاع غزة، وقال:" إن إسرائيل تحاول تطوير مشروع لإضعاف دول المنطقة وهي تستعين بقوتها العسكرية وهذا يجر المنطقة للهاوية".

وأضاف:" حكومة نتنياهو تواصل سياسات الإبادة والتوسع في لبنان وسوريا والضفة الغربية ومحاولة تهجير الفلسطينيين"، وأكد أنه من المهم الانتقال إلى حل الدولتين في الشرق الأوسط وكافة دول المنطقة تدعم هذا الحل.

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