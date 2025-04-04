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خارج الحدود

وزير خارجية تركيا: أوروبا تبذل جهودا لإقناع الولايات المتحدة باستئناف دعم أوكرانيا

وزير الخارجية التركي،
وزير الخارجية التركي، فيتو

قال  وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة،  إن الدول الأوروبية تبذل جهودا كبيرة لجعل الولايات المتحدة تستأنف دعمها لأوكرانيا.

فيدان: أوروبا تحاول إجبار الولايات المتحدة على استئناف دعم أوكرانيا
 

وأضاف  فيدان: "تبذل جهود ضخمة لإقناع الجانب الأمريكي بالمشاركة مرة أخرى في دعم أمن أوكرانيا"، مشيرا إلى المفاوضات الأخيرة بين الدول الأوروبية.

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وتابع  وزير الخارجية التركي أن أنقرة تأمل أن تلتزم جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا، بأي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه.

و جدد فيدان عرض بلاده لاستضافة روسيا وأوكرانيا لإجراء محادثات سلام محتملة، بعد أن استضافت في عام 2022 الجولة الأولى من المفاوضات بين الطرفين في إسطنبول.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة بلومبرج أن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاولان إشراك 37 دولة في تشكيل ما يسمى بـ"تحالف الراغبين".

 

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وزير الخارجية التركي أوروبا الولايات المتحدة بريطانيا أوكرانيا

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