الأحد 06 أبريل 2025
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خارج الحدود

تعزيزات عسكرية لقوات التحالف الدولي بمناطق شمال شرق سوريا

التحالف الدولي في
التحالف الدولي في سوريا،فيتو

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن قوات التحالف الدولي استقدمت 27 شاحنة عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، تحمل على متنها أسلحة ومعدات عسكرية وصناديق مغلقة وصهاريج وقود إلى قاعدة قسرك شمال الحسكة.

وأضاف المرصد أنه جرى نقل المعدات "برفقة طائرات مسيرة لمراقبة المنطقة وحماية الرتل، لتعزيز القواعد الأمريكية في الداخل السوري".

 

وتستمر قوات "التحالف الدولي" بتعزيز قواعدها العسكرية في سوريا، بمعدات عسكرية ولوجستية، إضافة إلى إجراء تدريبات ميدانية في مناطق شرق الفرات.

وأشار المرصد إلى أنه في 31 الماضي استقدمت قوات “التحالف الدولي”، رتلا عسكريا ضمّ 30 عربة محملة بصناديق مغلقة وصهاريج وقود وأسلحة وعتاد عسكري ومواد لوجستية قادمة من العراق إلى قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة لتعزيز القواعد العسكرية داخل الأراضي السورية.

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