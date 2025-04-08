"أوندوف" تتفقد مواقع استهدفتها قوات الاحتلال في درعا جنوب سوريا

أجرت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف" جولة تفقدية لعدد من النقاط العسكرية في محافظة درعا، جنوب سوريا، كانت قد تعرضت لهجمات من قبل الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

وتأتي الجولة في إطار مهام القوة الأممية لرصد الوضع الميداني وضمان الالتزام باتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974، وسط تزايد التوتر في المنطقة الحدودية.

ولم تُعلن القوة الأممية عن تفاصيل الخسائر أو تقييم الأضرار التي لحقت بالمواقع المستهدفة، بينما تواصل مراقبة التطورات الأمنية في المنطقة العازلة بالجولان.

نتنياهو: نرفض إنشاء قواعد عسكرية تركية في سوريا

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إن تركيا تريد إنشاء قواعد عسكرية في سوريا وأن هذا يشكل خطرا على تل أبيب وهي تعارضه، وذلك وفق تعبيره.

تفجير وتفكيك المنشآت النووية الإيرانية

وأضاف نتنياهو: "عازمون على القضاء على حماس وفي الوقت نفسه إعادة جميع رهائننا.. متفقون مع الولايات المتحدة على أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية.. تفجير وتفكيك المنشآت النووية الإيرانية يجب أن يتم تحت إشراف وتنفيذ أمريكي".

وتابع نتنياهو: "إذا لم يحدث تقدم في المفاوضات مع إيران فإن الخيار العسكري سيكون مطروحا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.