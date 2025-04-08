الثلاثاء 08 أبريل 2025
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خارج الحدود

"أوندوف" تتفقد مواقع استهدفتها قوات الاحتلال في درعا جنوب سوريا

سوريا،فيتو
سوريا،فيتو

 أجرت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف" جولة تفقدية لعدد من النقاط العسكرية في محافظة درعا، جنوب سوريا، كانت قد تعرضت لهجمات من قبل الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

وتأتي الجولة في إطار مهام القوة الأممية لرصد الوضع الميداني وضمان الالتزام باتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974، وسط تزايد التوتر في المنطقة الحدودية.

ولم تُعلن القوة الأممية عن تفاصيل الخسائر أو تقييم الأضرار التي لحقت بالمواقع المستهدفة، بينما تواصل مراقبة التطورات الأمنية في المنطقة العازلة بالجولان.

 

نتنياهو: نرفض إنشاء قواعد عسكرية تركية في سوريا

 قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إن تركيا تريد إنشاء قواعد عسكرية في سوريا وأن هذا يشكل خطرا على تل أبيب وهي تعارضه، وذلك وفق تعبيره.

                                         

تفجير وتفكيك المنشآت النووية الإيرانية

 وأضاف نتنياهو: "عازمون على القضاء على حماس وفي الوقت نفسه إعادة جميع رهائننا.. متفقون مع الولايات المتحدة على أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية.. تفجير وتفكيك المنشآت النووية الإيرانية يجب أن يتم تحت إشراف وتنفيذ أمريكي".

وتابع نتنياهو: "إذا لم يحدث تقدم في المفاوضات مع إيران فإن الخيار العسكري سيكون مطروحا".

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أوندوف جنوب سوريا إسرائيلية الأمم المتحدة النقاط العسكرية محافظة درعا

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