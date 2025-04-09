أردوغان: إعصار مدمر سيضرب الاقتصاد العالمي بسبب الحروب التجارية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء: إن الحروب التجارية ستكون لها تداعيات في جميع أنحاء العالم وستؤدي إلى "إعصار مدمر".

أردوغان يحذر من الحروب التجارية



وأضاف أردوغان، في كلمة ألقاها أمام البرلمان التركي بأنقرة اليوم الأربعاء: "من الواضح أن النظام العالمي الراسخ يتصدع من جذوره. نشهد نمو هيكل حمائي. في كل مكان تقريبا، تطور الدول سياسات تهدف إلى تعزيز المجتمع والاقتصاد، ونرى أن الاستعدادات جارية لمرحلة جديدة من النضال. جميع المشاركين في السياسة الدولية بدأوا رحلة بحث جديدة، ومن الواضح أن للحروب التجارية عواقب وخيمة، ولن أبالغ إذا قلت إن إعصارا قويا قادم سيؤثر على الجميع، كبارا وصغارا".

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