الأربعاء 09 أبريل 2025
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أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع الدولار في البنوك والذهب بمحلات الصاغة.. البورصة تخسر 52 مليار جنيه بختام التعاملات.. ومستثمرون يطالبون بإخراج أصحاب المهن الحرة من حوافز المشروعات الصغيرة

البنك الاهلى المصرى،
البنك الاهلى المصرى، فيتو

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

شروط خدمة تقسيط المشتريات من البنك الأهلي


حدد البنك الاهلي  شروط خدمة تقسيط المشتريات وتشمل القائمة ما يلي:

يجب ألا يقل مبلغ الحركة المطلوب تقسيطها عن 500 ج.

فترات التقسيط تبدأ من 3 أشهر وتصل إلى 36 شهرا ( 3 شهور - 6 شهور – 9 شهور - 10 شهور – 12 شهر – 18 شهر – 24 شهر – 30 شهر - 36 شهر)

يجب ان تكون حركة المشتريات المطلوب تقسيطها قد تم خصمها علي بطاقة الائتمان كحركة مشتريات.

لا يوجد حد اقصى لعدد حركات المشتريات التي يمكن تقسيط في حدود الحد الائتماني الممنوح للعميل.

أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 2025.4.9

 

شهدت  أسعار السكر استقرارًا ملحوظًا في الأسواق اليوم، وهو ما يعكس توازنًا في عمليات العرض والطلب على هذه السلعة الأساسية بعد إنتهاء شهر رمضان المبارك وخلال أيام عيد الفطر.

ارتفاع سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

 

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ارتفاعا كبيرا بنحو 40 قرشا بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، بالبنك المركزى المصرى.

 

جنون أسعار الذهب , زيادة 80 جنيها فى عيار 21 (آخر تحديث)

 

ارتفع سعر الذهب بنحو 80 جنيها بحركة تعاملات اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، وفق آخر تحديث في أسواق الصاغة.  

وزارة التخطيط تشارك في المعسكر التعريفي لتطبيق نظام الانتخابات الإلكترونية

 

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات الجلسة الختامية للمعسكر التعريفي لمسئولي البرلمان، والأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حول إجراءات العملية الانتخابية الإلكترونية لبرلمان طلائع مصر تحت شعار "علم، إبداع، قيادة، مسئولية" لتطبيق نظام التصويت عن بعد لأول مرة.

 

عملة كوريا الجنوبية تواصل التراجع أمام الدولار

 

تراجعت عملة كوريا الجنوبية (الوون)  إلى أدنى مستوى لها في 16 عاما مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9 ابريل 2025، وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة فى كوريا الفترة المقبلة


600 جنيه زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال 24 ساعة

 

ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 600 جنيه خلال 24 ساعة وبالتزامن مع ارتفاع السعر العالمى للأونصة وارتفاع سعر الدولار.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزى المصرى اليوم

 

شهدت العملة الصينية( اليوان)  اليوم الأربعاء تراجع كبير ووصولها الى أقل مستوى لها منذ سبتمبر 2023.

خبيرة: دخول قرارات ترامب حيز التنفيذ يطيح بالبورصات الخليجية

 

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: إن  مؤشرات البورصة في دول الخليج عادت للمنطقة الحمراء متأثرة بدخول  الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على العديد من دول العالم حيز التنفيذ.

مستثمرون يطالبون بإخراج أصحاب المهن الحرة من حوافز المشروعات الصغيرة

 

طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة إعادة النظر فى قرار مجلس الدولة بشأن عدم خضوع الأنشطة المهنية لأصحاب المهن الحرة لأحكام قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

البورصة تخسر 52 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام   تعاملات اليوم الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 52 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.131 تريليون جنيه. 

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