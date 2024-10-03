خبيرة: البورصات الخليجية تتخلص من التأثيرات السلبية للتصعيد الإيراني الإسرائيلي

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه بعد خسائر حادة منيت بها الأسواق الخليجية في جلسة الأربعاء علي خلفية التصعيد الإيراني الاسرائيلي الأخير، وعادت المؤشرات للارتفاع والمكاسب مرة أخرى.



المملكة العربية السعودية

ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.24% وهي تقدر بـ 30 نقطة ليصل إلي 12078 نقطة بقيم تداول تصل إلى 9 مليارات ريال.



الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.68% وهي تقدر بـ 41 نقطة ليصل الي 43 نقطة وسط قيم تداول تصل إلي 45 مليون دينار بنهاية جلسة التداول.



الإمارات العربية المتحدة

انتقلت مؤشرات الأسواق إلى المنطقة الحمراء حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.20% وهي تقدر بـ 9 نقاط ليصل إلى4431 نقطة كما انخفض مؤشر سوق أبو ظبي 0.13% وهي تقدر بـ 13 نقطة ليصل إلى 9295 وسط قيم تداول إجمالية تقدر بـ 4 مليارات درهم.