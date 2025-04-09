شروط خدمة تقسيط المشتريات من البنك الأهلي

حدد البنك الاهلي شروط خدمة تقسيط المشتريات وتشمل القائمة ما يلي:

يجب ألا يقل مبلغ الحركة المطلوب تقسيطها عن 500 ج.

فترات التقسيط تبدأ من 3 أشهر وتصل إلى 36 شهرا ( 3 شهور - 6 شهور – 9 شهور - 10 شهور – 12 شهر – 18 شهر – 24 شهر – 30 شهر - 36 شهر)

يجب ان تكون حركة المشتريات المطلوب تقسيطها قد تم خصمها علي بطاقة الائتمان كحركة مشتريات.

لا يوجد حد اقصى لعدد حركات المشتريات التي يمكن تقسيط في حدود الحد الائتماني الممنوح للعميل.

يجب التزام العميل بفترة التقسيط التي تم طلب تقسيط حركة المشتريات لها سواء بدء من 3 شهور وحتى 36 شهر حيث لا يمكن إجراء سداد كامل للرصيد المدين لحركات التقسيط قبل انتهاء الفترات المذكورة إلا في حالة طلب الغاء البطاقة الائتمانية.

يتم مطالبة العملاء بسداد قيمة القسط بالإضافة إلى الحد الأدنى ضمن إجمالي رصيد كشف حساب البطاقة الائتمانية في الشهر التالي لطلب الخدمة.

الخدمة متاحة لكافة بطاقات الائتمان.

خدمة تقسيط المشتريات متاحة لكافة البطاقات الاصليه والاضافيه.

خدمة تقسيط المشتريات متاحة فقط عقب إجراء حركة مشتريات خلال اى وقت من الشهر او حركات مشتريات تمت بحد أقصى ستة أشهر.

يجب تقسيط حركة المشتريات كاملة ولا يمكن تقسيط جزء من حركة المشتريات.

يتم إجراء التقسيط في حالة ان حساب بطاقة الائتمان ساري ولا يتم التقسيط في حالة توقف الحساب لأى سبب من الأسباب.

خدمة تقسيط المشتريات متاحة فقط من خلال الاتصال بالخط الساخن ولا يمكن اجراء التقسيط من خلال فروع البنك.

يمكن تقسيط اي حركة مشتريات على بطاقة الائتمان من داخل مصر وخارج مصر، ويتم حساب القسط والعمولة علي مبلغ حركة المشتريات المعادل بالجنيه المصري.

يتم سداد عمولة التقسيط في الشهر التالي للتقسيط، ثم يتم سداد اول قسط قبل يوم 25 من الشهر التالي لنزول القسط.

يمكن الاتصال على الخط الساخن 19623 وطلب تقسيط حركة مشتريات خلال ستة أشهر من شهر الشراء واخر موعد للاتصال للتقسيط هو آخر يوم في الشهر السادس من شهر الشراء.

سيتم احتساب مصاريف تجاوز الحد الائتماني حال تجاوز حد البطاقة نتيجة خصم عمولة التقسيط عند تنفيذ تقسيط الحركة وسيتم رد مصاريف التجاوز تلقائيا بنهاية اليوم.

يتم احتساب عمولة التقسيط وفقا وفترة التقسيط التي يرغب بها العميل ويتم تحديد العمولة التي يتحملها العميل وفقا للجدول أدناه.

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