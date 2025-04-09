الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبيرة: دخول قرارات ترامب حيز التنفيذ يطيح بالبورصات الخليجية

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: إن  مؤشرات البورصة في دول الخليج عادت للمنطقة الحمراء متأثرة بدخول  الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على العديد من دول العالم حيز التنفيذ.


ففي المملكة العربية السعودية


انخفض مؤشر السوق السعودي انخفاضا طفيفا، حيث انخفض بنسبة 0.02%وهي لا تتجاوز 3 نقاط ليصل لمستوى 11301 نقطة بقيم تداول تقارب 6.5 مليارات ريال.


وفي الكويت


حل مؤشر الكويت 50 في المنطقة الحمراء أيضا حيث انخفض بنسبة 0.55% وهي تقدر ب 36 نقطة ليصل إلى 6729 نقطة بقيم تداول تقارب 50 مليون دينار. 


وفي الإمارات 

تباين أداء المؤشرات ففي سوق دبي انخفض مؤشر السوق بنسبة 0.37%وهي تقدر ب 19 نقطة ليصل إلى 4871 نقطة في حين ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.68%وهي تقدر ب 64 نقطة ليصل إلى 9052 نقطة بقيم تداول تجاوزت 3.5 مليارات درهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السوق السعودى الرسوم الجمركية المملكة العربية السعودية خبيرة اسواق المال العربية السعودية سوق دبى لسوق السعودي مؤشر السوق مؤشر الكويت 50 مؤشر السوق السعودي

مواد متعلقة

تباين أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم الخميس

التباين يسيطرعلى أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الأربعاء 23.10.2024

تباين أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

تباين أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفاع مؤشرات البورصات الخليجية بعد موجة انخفاض بسبب التوترات بالمنطقة

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الزمالك وستيلينبوش في بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2025

بعد انخفاض سعر برميل البترول، مدبولي يكشف موقف تأجيل تحريك أسعار الوقود

رئيس الوزراء يكشف خطة الدولة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف

قبل مواجهة ستيلينبوش، رسالة نارية من شيكابالا للاعبي الزمالك بشأن رحيل زيزو

جماهير الزمالك تجهز مفاجأة لـ زيزو في مباراة سيتيليتبوش

المصري وسيمبا يلجآن لركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن تأجير المستشفيات

مدبولي: شهدنا موجات لخروج الأموال الساخنة اليومين الماضيين

منوعات

المزيد

بسبب الميراث، نبش قبر وسرقة رفات صاحبه في تركيا

اكتشاف سلالة بشرية مجهولة في ليبيا

علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء

سعر كيس السكر اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

منذ انضمامه للفريق.. ارقام عمر مرموش مع السيتي (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الأرز واللحمة في المنام وعلاقته بسعة الرزق والراحة النفسية

العبادلة.. رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (ابن الزبير أول مولود في الهجرة)

هل صلاة الفرض قبل الذي يليه مباشرة صحيحة؟ الشعراوي يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية