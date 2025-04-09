خبيرة: دخول قرارات ترامب حيز التنفيذ يطيح بالبورصات الخليجية

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: إن مؤشرات البورصة في دول الخليج عادت للمنطقة الحمراء متأثرة بدخول الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على العديد من دول العالم حيز التنفيذ.



ففي المملكة العربية السعودية



انخفض مؤشر السوق السعودي انخفاضا طفيفا، حيث انخفض بنسبة 0.02%وهي لا تتجاوز 3 نقاط ليصل لمستوى 11301 نقطة بقيم تداول تقارب 6.5 مليارات ريال.



وفي الكويت



حل مؤشر الكويت 50 في المنطقة الحمراء أيضا حيث انخفض بنسبة 0.55% وهي تقدر ب 36 نقطة ليصل إلى 6729 نقطة بقيم تداول تقارب 50 مليون دينار.



وفي الإمارات

تباين أداء المؤشرات ففي سوق دبي انخفض مؤشر السوق بنسبة 0.37%وهي تقدر ب 19 نقطة ليصل إلى 4871 نقطة في حين ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.68%وهي تقدر ب 64 نقطة ليصل إلى 9052 نقطة بقيم تداول تجاوزت 3.5 مليارات درهم.

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