عملة كوريا الجنوبية تواصل التراجع أمام الدولار

تراجعت عملة كوريا الجنوبية( الوون) إلى أدنى مستوى لها في 16 عاما مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9 ابريل 2025، وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة فى كوريا الفترة المقبلة.

أدنى مستوى للعملة الكورية

وتم تداول الوون الكوري عند 1,484.1 وون مقابل الدولار الأمريكي، بانخفاض قدره 10.9 وون عن الجلسة السابقة.

ويعد هذا التداول هو أدنى مستوى منذ 12 مارس 2009، عندما تم تداول العملة المحلية عند 1,496.5 وون في الوقت الذي كانت فيه البلاد تكافح آثار الأزمة المالية العالمية.

استقرار العملة أهم من قوتها

وبالحديث عن الاستقرار، فإن الحكومات وصناع السياسة النقدية غالبًا ما يسعون إلى استقرار عملاتهم أكثر من جعلها قوية، لأن العملة القوية تجعل صادرات الدولة أكثر تكلفة مما يضر بالقدرة التنافسية التجارية لتلك الدولة، ومن ناحية أخرى، فإن ضعف العملة يجعل الواردات أكثر تكلفة مما يؤدي إلى زيادة التضخم المحلي، لذا فإن المسار المثالي هو التصويب على الوسط وتجنب التقلبات المزعزعة للاستقرار.

توقعات اسعار الفائدة

من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة هذا الشهر رغم الضغوط المتزايدة من ضعف العملة.

ويدعم الخفض ارتفع معدل البطالة في كوريا الجنوبية بشكل غير متوقع إلى 2.9% في مارس، في حين ظل التوظيف في القطاع الخاص بطيئًا، مما يشير إلى تراجع الدعم من برامج التوظيف الحكومية.

وتشير توقعات سوق العمل وتباطؤ النمو يبرران مزيدًا من التيسير النقدي، حتى مع تداول الوون عند أضعف مستوياته منذ عام 2009.

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