"أخبار السياحة" أفضل محتوى علي اليوتيوب

أعلن مركز الإعلام السياحي العربي فوز قناة أخبار السياحة "مجلة أخبار السياحة" بجائزة أفضل صناعة محتوى عربي متخصص لعام 2025.



الجدير بالذكر أن مركز الإعلام السياحي العربي بالمملكة العربية السعودية يعلن كل عام عن عدد من الجوائز في مجال الإعلام السياحي منها التقرير الصحفي وأفضل صوره وأفضل مقال في المقاصد السياحية العربية. واختارت لجنة التحكيم، التي تضم عددًا من أصحاب الخبرات المهنية من كافة وسائل الإعلام العربية، منصة مجلة أخبار السياحة علي اليوتيوب للترويج بجائزة أفضل منصة لصناعة محتوي عربي متخصص لعام 2025.



وأكد السيد الدمرداش، رئيس تحرير بوابة "أخبار السياحة" الإلكترونية: إن الهدف من صناعة المحتوي علي اليوتيوب هو مناقشة قضايا السياحة المصرية ونشر ثقافة قضاء الإجازة ونشر الوعي المجتمعي حول قضايا السياحة المصرية؛ حيث حرصت على مناقشة قضايا الوعي المجتمعي ومواجهة التحديات التي تواجه صناعة السياحة المصرية.

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