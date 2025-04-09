الأربعاء 09 أبريل 2025
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منوعات

"أخبار السياحة" أفضل محتوى علي اليوتيوب

السيد الدمرداش
السيد الدمرداش

أعلن مركز الإعلام السياحي العربي فوز قناة أخبار السياحة "مجلة أخبار السياحة" بجائزة أفضل صناعة محتوى عربي متخصص لعام 2025. 


الجدير بالذكر أن مركز الإعلام السياحي العربي بالمملكة العربية السعودية يعلن كل عام عن عدد من الجوائز في مجال الإعلام السياحي منها التقرير الصحفي وأفضل صوره وأفضل مقال في المقاصد السياحية العربية. واختارت لجنة التحكيم، التي تضم عددًا من أصحاب الخبرات المهنية من كافة وسائل الإعلام العربية، منصة مجلة أخبار السياحة علي اليوتيوب للترويج بجائزة أفضل منصة لصناعة محتوي عربي متخصص لعام 2025.


وأكد السيد الدمرداش، رئيس تحرير بوابة "أخبار السياحة" الإلكترونية: إن الهدف من صناعة المحتوي علي اليوتيوب هو مناقشة قضايا السياحة المصرية ونشر ثقافة قضاء الإجازة ونشر الوعي المجتمعي حول قضايا السياحة المصرية؛ حيث حرصت  على مناقشة قضايا الوعي المجتمعي ومواجهة التحديات التي تواجه صناعة السياحة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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