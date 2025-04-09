صحيفة إسرائيلية: مفاوضات تبادل الأسرى تتم وسط تكتم شديد

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" في تقرير لها اليوم الأربعاء عن منسق شؤون الأسرى الإسرائيلي قوله: إن مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس تجري وسط تكتم شديد واتصال دائم مع الأمريكيين والوسطاء.

مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وقال منسق شؤون الأسرى إن هناك تأثيرا للضغط الإسرائيلي العسكري والسياسي واللوجيستي على حركة حماس، بحسب تعبيره.

وفي السياق ذاته أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالا هاتفيا بـ ”ستيف ويتكوف” المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مصر والولايات المتحدة إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في قطاع غزة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضمان بدء المرحلة الثانية وتحقيق الهدوء وخفض التصعيد.

كما تناول الوزير عبد العاطي خطة إعادة إعمار غزة التي تم اعتمادها عربيًّا وإسلاميًّا وتحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي واليابان وفاعلين دوليين آخرين.

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