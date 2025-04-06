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خارج الحدود

وزير الخارجية: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ينذر بتداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع وفد كنائس

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد، وفدًا من منظمة “كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط” الأمريكية برئاسة القس الدكتورة "ماي إليس كانون" المديرة التنفيذية للمنظمة.

مصر تؤكد رفضها الكامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية

شدد الوزير عبد العاطي على رفض مصر الكامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، ولسياسات إسرائيل العدوانية في الإقليم، واستخدامها للقوة العسكرية الغاشمة دون أدنى اعتبار لمحددات القانون الدولي الإنساني، واستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمنشآت المدنية، وتعامل اسرائيل باعتبارها دولة فوق القانون. 

ما تقوم به إسرائيل يؤجج مشاعر الكراهية والعداء في الشرق الأوسط

وأشار وزير الخارجية إلى أن ما تقوم به إسرائيل يؤجج مشاعر الكراهية والعداء في الشرق الأوسط، ويتنافى مع أسس التعايش السلمي الذي تدعو إليه جميع الأديان السماوية، محذرا من أن استمرار العجز عن وقف الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية من شأنه أن يؤدى إلى موجة غضب واسعة تنذر بتداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين.

دور مصر الريادي فى دعم السلام والأمن والاستقرار بالشرق الأوسط

من جانبهم، أعرب ممثلو وفد “كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط” عن تقديرهم البالغ للدور البناء الذى لعبته مصر للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة، ولدور مصر الريادي فى دعم السلام والأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، مؤكدين على رفضهم الكامل للتجاوزات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى ورفضهم القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وأشاد الوفد بالخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فى غزة وبالجهود المخلصة التى تقوم بها مصر لتحقيق التهدئة ووقف الحرب وإعادة الإعمار.

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در عبد العاطى منظمة “كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط” غزة والضفة الغربية

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