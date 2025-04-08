الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يؤكد لنائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط رفض مصر لتهجير الفلسطينيين

لقاء وزير الخارجية،
لقاء وزير الخارجية، فيتو

‏‎التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، مع مورجان أورتاجس، نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، وتيم ليندركينج، مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى بالإنابة، وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر “حوار الشرق الأوسط - أمريكا” المنعقد في أبوظبي.

الشراكة الاستراتيجية المصرية-الأمريكية 

‏‎وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تناول الشراكة الاستراتيجية المصرية-الأمريكية التى تمتد لأكثر من أربعة عقود، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة والارتقاء بهذه الشراكة إلى آفاق أرحب.

و‏‎شهد اللقاء تبادلًا للرؤى بشأن التطورات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اكد الوزير عبد العاطى على أهمية استعادة الهدوء وتثبيت اتفاق وقف اطلاق النار فى قطاع غزة وضمان تنفيذ مراحله الثلاث، وضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى، مشددا على رفض مصر لتهجير الفلسطينين من أرضهم.

خطة إعادة إعمار غزة

‏‎فى هذا الإطار، تناول الوزير عبد العاطي خطة إعادة إعمار غزة التى تم اعتمادها عربيا واسلاميا وتحظى بدعم من الاتحاد الاوروبى واليابان وفاعلين دوليين آخرين، منوها فى هذا الخصوص إلي حرص مصر على عقد مؤتمر دولى لاعادة الاعمار فى غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية بمشاركة الفاعلين الدوليين.

 وشدد وزير الخارجية على ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى المشروعة، معربًا عن تطلع مصر إلى تعزيز التنسيق مع الإدارة الأمريكية للعمل على تحقيق السلام العادل المنشود في الشرق الأوسط.

إيجاد أفق سياسي يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

‏‎كما شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة إيجاد أفق سياسي يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الاوضاع فى الشرق الاوسط، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن التطورات فى لبنان وسوريا وليبيا والسودان واليمن، والتأكيد على ضرورة ضمان حرية الملاحة فى البحر الأحمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية والهجرة مساعد وزير الخارجية بدر عبد العاطي نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط حوار الشرق الأوسط أبوظبي القدس إعمار غزة

مواد متعلقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الياباني تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمر حوار الشرق الأوسط-أمريكا MEAD

بشأن أصول مصر، عبد العاطي يجتمع مع مجلس إدارة هيئة تمويل مباني وزارة الخارجية في الخارج

عبد العاطي يبحث مع وزيرة خارجية النمسا قضية الأمن المائي والوضع في المنطقة

الأكثر قراءة

زيزو في بيان علي صفحته الرسميه يكشف وجهته القادمه وموقفه مع الزمالك

زغلول صيام يكشف سر تواجد زيزو في سفارة أمريكا.. ورسالة اللاعب للرئيس الأمريكي.. ومش لازم كل حاجة أهلي وزمالك!!!

تصالح حسام حسن وزوجته أمام جهات التحقيق في الإسكندرية

أول تعليق من مسئول مدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل بشأن وفاة رئيس إدارة الباجور التعليمية

زيزو: لست باحثًا عن المال ومشكلتي التقدير وأرفض الإساءة لوالدي

الكاتب رفعت فياض يكشف الحقيقة الكاملة لواقعة وزير التعليم ومدير إدارة الباجور: الراحل مريض بالقلب.. والوفاة ليست لها علاقة بزيارة الوزير للمدارس.. ويهاجم اللاهثين وراء الترند

مصدر بالأهلي: تم حسم ملف زيزو وانتظروا تقديمًا تاريخيًّا للاعب

غليان في معسكر الزمالك بعد أنباء توجه زيزو للسفارة الأمريكية

منوعات

المزيد

أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

الأمير هاري يطعن على قرار رفع حراسته الأمنية في بريطانيا

الكيلو بـ 150 جنيها، أزمة ارتفاع أسعار الليمون البلدي تضرب الأسواق (فيديو)

تراجع سعر الخضراوات في سوق مصر القديمة، وهذه أبرز الأسعار

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء، الكيلو بـ 32 جنيها بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أهم 10 سلع صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2024 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

«وما جعلناهم جسدا»، الشعراوي يوضح تأكيد الله على بشرية الأنبياء (فيديو)

حكم الجمع بين صيام الأيام البيض والست من شوال

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بالشفاء من الامراض

المزيد
الجريدة الرسمية