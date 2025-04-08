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رياضة

يوسف الفحلي يسجل الهدف الاول للجيش الملكي أمام بيراميدز

الجيش الملكي
الجيش الملكي

دوري أبطال إفريقيا،سجل يوسف الفحلي الهدف الأول لصالح فريق الجيش الملكي في شباك فريق نادي بيراميدز في الدقيقة 8 من المباراة التي تجمع بينهم الان على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الجيش الملكي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد سامي - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس - محمود دونجا - مروان حمدي - أحمد عاطف قطة

 

استبعاد ثلاثي بيراميدز قبل مواجهة الجيش الملكي 

وقرر الكرواني كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز استبعاد الثلاثي رمضان صبحي وإبراهيم عادل وبلاتي توريه من قائمة المباراة بسبب الإصابات التي لحقت بهم جراء التدريب على ملعب سيء في القنيطرة، في ظل تضييق النادي المضيف على بيراميدز في إيجاد ملعب مناسب ليخوض تدريباته عليه.
 

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي عن أن رمضان صبحي يعاني من إصابة بالتواء في أربطة الركبة، فيما يعاني إبراهيم عادل من آلام شديدة في عضلة الساق اليمنى، وكذلك يعاني بلاتي توريه من آلام على مستوى الركبة، ولذلك تقرر استبعادهم من القائمة.

كما قرر الجهاز الفني كذلك استبعاد الثنائي يوسف نادر وطارق علاء من قائمة اللقاء لرؤية فنية، إلى جانب الثلاثي المصاب.

 

موعد مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

 يحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الشرفي في مكناس بإياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الجيش الملكي ضد بيراميدز 

وتذاع مباراة الجيش الملكي وبيراميدز عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 5 الناقل الحصري للبطولة الأفريقية. 

 

مباراة الجيش الملكي وبيراميدز 

واقترب بيراميدز من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه بمباراة الذهاب 4_1 لذاك تعد فرصته أكبر.

وتمكن فريق بيراميدز من الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء الماضى باستاد الدفاع الجوى ضمن لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

 

ويلتقي المتأهل من مواجهة بيراميدز والجيش الملكي أمام المتأهل من مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

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