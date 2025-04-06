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رياضة

بيراميدز يتدرب اليوم على أحد الملاعب الفرعية في الرباط قبل السفر إلى مكناس غدا

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تدريبه اليوم الأحد على أحد الملاعب الفرعية في مدينة الرباط بالمغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا 

ويسافر الفريق السماوي غدا الإثنين إلى مدينة مكناس ليؤدي تدريبه الأخير في التاسعة مساءا وهو نفس موعد اللقاء على الملعب الشرفي بمكناس ويسبقه المؤتمر الصحفي.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي 

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء بعد غدا الثلاثاء، على الملعب الشرفي في مدينة مكناس، في إطار اياب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

ووصلت بعثة نادي بيراميدز الى المغرب مساء أمس السبتوعلى متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي في رحلة مدتها ٥ ساعات حتى الوصول إلى المغرب استعدادا لخوض مباراة الجيش الملكي المغربي في إطار مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة بيراميدز برحلة المغرب 

وضم الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ٢٥ لاعبا في رحلة المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء  - أسامة جلال  

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

 

 

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دوري أبطال أفريقيا بيراميدز الرباط الفريق السماوي موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي

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