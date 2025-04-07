مدرب بيراميدز يتوعد الجيش الملكي: لن ألعب مدافعا

قال الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز: إن المواجهة التي تجمعه بنظيره الجيش الملكي ستكون غاية في القوة والصعوبة، نظرا لقوة المنافس، والذي لا بديل أمامه سوى الفوز بفارق ثلاثة أهداف، بعد الخسارة برباعية في القاهرة، وبيراميدز سيلعب اللقاء بحذر شديد.

تصريحات مدرب بيراميدز

أوضح المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي، أن لقاء مكناس سيكون مختلفا تمام الاختلاف عن مباراة القاهرة، خاصة وأن المنافس سيعتمد على الضغط الجماهيري المنتظر أن يملأ جنبات الملعب الشرفي في مكناس، وسيحاول بكل تأكيد الضغط منذ أول لحظة للتسجيل، وبالتالي لابد من مراعاة ذلك واللعب بحذر شديد وعدم استقبال أهداف والتركيز بشدة، من أجل تأمين العبور للدور نصف النهائي.

وحول صعوبة اللعب أمام جمهور كبير في مكناس يضغط على اللاعبين وفريق بيراميدز، أوضح يورتشيتش أن الفريق اعتاد على الأجواء الجماهيرية من خلال مواجهة الأهلي والزمالك في الدوري، وكذلك لعب مواجهات قوية في دوري الأبطال بجماهير كبيرة، واعتاد الأمر ولا مشاكل مطلقا ووجود الجمهور سيكون حافزا للاعبي بيراميدز من أجل تقديم أفضل ما لديهم والعبور لنصف النهائي.

المدير الفني رفض فكرة أن بيراميدز سيلعب مدافعا منذ اللحظة الأولى لتأمين فوزه مشددا على أن فريقه لديه أسلوبه الذي سيلعب به وسيعمل على الحفاظ عليه وتقديم أفضل شيء ممكن، واللاعبون لديهم الحافز لتكرار الفوز في مكناس وتأمين التأهل.

موعد مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على الملعب الشرفي في مكناس بإياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتمكن فريق بيراميدز من الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء الماضى باستاد الدفاع الجوى ضمن لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

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