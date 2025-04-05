بعثة بيراميدز تصل المغرب لمواجهة الجيش الملكي (صور)

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى العاصمة المغربية لمواجهة الجيش الملكي، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراه بيراميدز والجيش الملكي

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء على الملعب الشرفي بمدينة مكناس المغربية، في إطار إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة بيراميدز برحلة المغرب

وضم الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ٢٥ لاعبا في رحلة المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

ووصلت البعثة إلى الرباط على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد، حيث يؤدي الفريق مرانه الأول مساء الأحد بأحد الملاعب، قبل أن يغادر إلى مكناس استعدادا لأداء تدريبه الأخير وخوض اللقاء هناك.

حكام مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

كما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، حكام مباراة الجيش الملكي المغربي وبيراميدز في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واختار الاتحاد الإفريقي الحكم الليبي معتز إبراهيم لإدارة مباراة الإياب ويعاونه التونسي خليل حساني المساعد الأول، والليبي عيسى عطية المساعد الثاني، والليبي محمد المبروك الحكم المساعد الرابع.



ويراقب اللقاء كودجو بافيو من توجو، ويراقب أداء الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، والمنسق العام أمادو أوندو من غينيا الاستوائية، والمنسق الإعلامي دنيا سيراجي من المغرب، والمنسق الأمني راوس ناجواشي من الكونغو الديمقراطية، وحكم الفار هيثم قيراط من تونس، وحكم الفار المساعد محمد إبراهيم من السودان.

مباراة بيراميدز والجيش الملكي



دوري أبطال إفريقيا، واكتسح فريق بيراميدز نظيره الجيش الملكي بأربعة أهداف مقابل هدف، على إستاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



أحرز رباعية بيراميدز فيستون ماييلي هدفين في الدقيقتين 2 و12 وإبراهيم عادل هدفين في الدقيقتين 39 و67.

وأحرز هدف الجيش الملكي لاعبه عبد الفتاح حدراف في الدقيقة

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