الثلاثاء 08 أبريل 2025
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خارج الحدود

اليونيفيل: قواتنا لا تزال منتشرة بجنوب لبنان ونرصد استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في بيان رسمي، أن عناصرها لا تزال منتشرة على الأرض في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنها تواصل مهامها في مراقبة الأوضاع الميدانية وتوثيق التطورات الأمنية.

وأوضحت اليونيفيل أنها ترصد عن كثب استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في المناطق الحدودية، إلى جانب تواصل الضربات الجوية في المنطقة، في ظل التصعيد المستمر بين الجانبين.

ودعت القوة الأممية جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتثال لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 1701، حفاظًا على الاستقرار الهش في الجنوب اللبناني.

صحة لبنان: مقتل سوريين اثنين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل سوريين اثنين في غارة إسرائيلية على طريق الدردارة الخيام جنوبي البلاد.

مقتل سوريين اثنين في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

وقالت وزارة الصحة اللبنانية: "قتيلان سوريان وجريح لبناني في الغارة الإسرائيلية على طريق الدردارة الخيام جنوبي البلاد، كما تم تسجيل جريح في الغارة الإسرائيلية الثانية على بلدة الطيبة جنوبي البلاد".

استهداف سيارة في بلدة بيت ليف جنوب لبنان

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية "بسقوط قتيلين سوريين كانا على دراجة نارية وإصابة مواطن في غارة معادية على طريق الدردارة".

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الاثنين، بإصابة شخص إثر غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة بيت ليف جنوب لبنان.

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اليونيفيل لبنان الضربات الجوية الاسرائيلية

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