الثلاثاء 08 أبريل 2025
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محافظات

محافظ الشرقية يتفقد العمل بمجمع خدمات بحر البقر 2

محافظ الشرقية يتفقدالعمل
محافظ الشرقية يتفقدالعمل بمجمع خدمات وصحة الاسرة بحرالبقر2

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية سير إجراءات العمل بمجمع خدمات المواطنين بقرية شهداء بحر البقر 2، والمُقام ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري على مساحة 400 م، والمكون من 3 طوابق بمحافظة الشرقية 

محافظ الشرقية يُشيد بالفرق الطبية المشاركة بمبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا

مركز تكنولوجى مصغر 

حيث يضم مركز تكنولوجي مصغر لخدمة المواطنين ومكاتب (سجل مدني – شهر عقاري – بريد – تموين) ووحدة محلية ووحده تضامن إجتماعي ومجلس محلي، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيرًا للوقت والجهد. 

متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجى 

بدأ المحافظ جولته التفقدية بمتابعة سير إنتظام العمل بالمركز التكنولوجي، والذي يضم 14 شباك منهم شباك لذوي الهمم، وتعرف من العاملين بالمركز عن الخدمات المقدمة للمواطنين، وتمت الإشارة إلى أن المركز يقوم بتقديم خدمات بيان صلاحيه الموقع وترخيص أعمال البناء وترخيص هدم وتوصيل مرافق دائمة ورخصه فتح محل وإلغاء رخصه محل وترخيص إعلان وشهادة مطابقه 

المحافظ يتفقد مركز  صحة بحر البقر -فيتو
المحافظ يتفقد مركز  صحة بحر البقر -فيتو

اسراع الخطى فى استخراج الشهادات 

 شدد المحافظ على العاملين بالمركز بالتيسير على المواطنين وتسهيل الإجراءات للإنتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في أقل وقت ممكن مع إسراع الخطي في إستخراج شهادات البيانات الخاصة بالمواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح في مخالفات البناء وتوفير كافة سُبل الراحة لذوي القدرات والهمم وكبار السن أثناء تقديم الخدمة.

 التطعبمات المختلفة وخدمات المعامل 

توجه محافظ الشرقية لتفقد سير العمل بوحدة صحة الأسرة بقرية 2 بحر البقر، والذي يقدم خدمات الطوارئ وتنظيم الأسرة والتطعيمات المختلفة بجانب خدمات المعامل والصيدلية والاأشعة التلفزيوينة وعيادات ( الأورام – الأمراض المزمنة – صحة الأسرة – السمعيات – الإعتلال الكلوي ). 

المحافظ يتفقد الصيدلية بالمركز

تابع المحافظ  تقديم التطعيمات الخاصة بالأطفال وتفقد الصيدلية وقام بمراجعة تاريخ الصلاحية المدون على الأدوية، مشددًا على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمه للمرضى.

المحافظ يوجه بحس معاملة الجمهور

وجة محافظ الشرقية مدير الوحدة والعاملين بحسن إستقبال المرضى وإجراء أعمال الصيانه الدورية للأدوات والأجهزة المستخدمه حفاظًا على صحة وسلامة المترددين عليها، مؤكدًا أن صحة المواطنين على قائمة أولويات العمل للوصول لمجتمع صحي وخالٍ من الأمراض.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وفي نهاية الزيارة أكد محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري بمركز الحسينية ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لهم، 

محافظ الشرقية يثمن مجهودات وحدة السكان لخدمة القضية السكانية

المرافقون للمحافظ بجولته 

وكذلك توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن دون تحمل مشقة وعناء الإنتقال إلى أماكن بعيدة وتوفيرًا للوقت والجهد ورافق المحافظ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية اجراءات العمل مجمع خدمات الموتطنبن قلاية شهداء بحر البقر المبادرى الرئاسية حياة كريمة تطوير الريف المصري

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