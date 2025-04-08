محافظ الشرقية يُشيد بالفرق الطبية المشاركة بمبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا

قامت مديرية الشئون الصحية بـ محافظة الشرقية، بالتنسيق مع الجمعية العالمية لأندية الليونز، ببدء أعمال مرحلة العلاج للحالات الإيجابية المكتشفة خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية "عيون أطفالنا مستقبلنا"، بفحص جميع طلاب المدارس الابتدائية بالمحافظة للاكتشاف المبكر لمشكلات الإبصار، وتم تخصيص مدرسة للإحالة بكل إدارة تعليمية بالمحافظة.

دور الفرق الطبية المشاركة

وقال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية: إن دور الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية "عيون أطفالنا.. مستقبلنا" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفحص وعلاج مشكلات الإبصار لدى طلاب المرحلة الإبتدائية، والتي انطلقت يوم الأحد الموافق ٩ مارس2025 فعال وكبير، لتحقيق المستهدف بنسبة 100% من طلاب المدارس الإبتدائية بالمحافظة، التي لم تقتصر على الفحص فقط، بل تضمنت أيضًا تقديم الرعاية والعلاج اللازم للحالات المكتشفة.

وشدد على توفير كافة المستلزمات الطبية والنظارات للطلاب مجانًا، مع استمرار أعمال الإحالة والمتابعة للحالات الجراحية حتى تمام الشفاء، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية والجمعية العالمية لأندية الليونز.

استهداف 657 طالبا وطالبة

وأوضح الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المبادرة الرئاسية استهدفت فحص 657 ألف طالبًا وطالبة بالمرحلة الإبتدائية على مستوى المحافظة، وقامت بتحقيق نسبة تغطية بلغت ١٠٠٪، لافتًا أن أعمال الفحص المتقدم للحالات الإيجابية انطلقت بمدرسة بردين الابتدائية، التابعة لإدارة الزقازيق التعليمية، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية المتكاملة لعدد ١٦٩٠ طالبًا من المدارس المختلفة بالزقازيق، ممن تم اكتشاف إصابتهم بمشكلات في الإبصار.

الفحص المتقدم للحالات الايجابية

وقال جميعة إنه خلال اليوم الأول من فحص الحالات الإيجابية تم صرف العلاج الدوائي لعدد ١٨٥ طالبًا، وتسليم نظارات طبية مجانية لعدد ٢٢٠ طالبًا، فضلًا عن تحويل حالتين لإجراء تدخلات جراحية متخصصة بالعيون الى المستشفيات المتخصصة في طب وجراحة العيون وذلك بإشراف الدكتورة نغم قورة منسق عام المبادرة الرئاسية بالمحافظة.

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