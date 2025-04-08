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محافظات

محافظ الشرقية: إزالة 3 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية

محافظ الشرقية، فيتو
محافظ الشرقية، فيتو

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة  الشرقية وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

قطع المرافق العامة 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن  إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 195 متر مباني بمركزي منيا القمح والزقازيق.

 تطبيق القانون 

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص

إزالة فورية لبناء مخالف بقرية شيبة في محافظة الشرقية

اتخاذ الاجراءات القانونية 

وبالاضافة الى فرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية المرحلة الثالثة الموجة 25 للازالات ازالة التعديات المخالفة الأراضى الزراعية املاك الدولة

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