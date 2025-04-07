أخبار الرياضة اليوم: موعد نظر لجنة التظلمات شكوى الزمالك وبيراميدز.. منتخب سيدات التنس يواصل تفوقه على الكيان الصهيوني.. اتحاد الكرة يقرر شطب 4 إداريين و3 لاعبين

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تعقد لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح، إجتماعا الخميس المقبل، من أجل نظر الشكوى المقدمة من ناديي الزمالك وبيراميدز، للطعن على قرارات رابطة الأندية المصرية المحترفة، بتخفيف العقوبة الصادرة ضد النادي الأهلي بعد إنسحابه أمام الزمالك في مباراة القمة 130.

واصل منتخب سيدات التنس سيدات تألقه في بطولة كأس بيلي-جاين كينج (المجموعة الأفروأوروبية الثانية)، ونجحت البطلات في تعزيز فوزهن الساحق على منتخب الكيان الإسرائيلي بتحقيق الانتصار في مواجهة الزوجي أيضًا، دون خسارة أي مجموعة طوال اللقاء.

اطّلع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على تقرير لجنة مسابقات القسم الثالث عن مباراة فريقي مركز شباب كفر بولين ونادي بدر التي أقيمت السبت الماضي الموافق ٥ أبريل التي قام فيها عدد من اللاعبين والجهاز الفني لمركز شباب كفر بولين باقتحام الملعب والاعتداء على حكم المباراة.

أكد مارسيل كولر، مدرب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مباراة الفريق أمام الهلال السوداني، المقرر لها غدا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أكد محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الفريق يلعب دائما من أجل تحقيق الفوز ويسعى بكل قوة للتأهل إلي نصف نهائي نهائي دوري أبطال إفريقيا من أجل إسعاد الجماهير".

حصد الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم فريق مانشستر سيتي، جائزة الهدف الأفضل عن شهر مارس الماضي مع السيتيزن.

وكان عمر مرموش أحرز هدفًا رائعًا لصالح مانشستر سيتي في مرمى برايتون، ليساهم في انتصار فريقه بعدما تسبب في ركلة جزاء قبل أن يسجل هدفه.

حقق منتخب أنجولا فوزا ساحقا على نظيره أفريقيا الوسطى بستة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بن أحمد العبدي، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة المقامة حاليا في المغرب، والمؤهلة لكأس العالم بقطر في نوفمبر المقبل

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني ضيفًَا ثقيلًا على منافسه فريق الهلال السوداني غدا الثلاثاء ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حقق منتخب أنجولا للناشئين فوزا ساحقا على نظيره إفريقيا الوسطى بستة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقامة حاليا في المغرب، والمؤهلة لكأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مرانه الرئيسي الآن علي ملعب شيخا ولد بيديا في موريتانيا، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني غد الثلاثاء.

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