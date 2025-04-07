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رياضة

منتخب سيدات التنس يواصل تفوقه على الكيان الإسرائيلي بانتصار جديد

منتخب سيدات التنس
منتخب سيدات التنس

واصل منتخب سيدات التنس سيدات تألقه في بطولة كأس بيلي-جاين كينج (المجموعة الأفروأوروبية الثانية)، ونجحت البطلات في تعزيز فوزهن الساحق على منتخب الكيان الإسرائيلي بتحقيق الانتصار في مواجهة الزوجي أيضًا، دون خسارة أي مجموعة طوال اللقاء.

وجاءت مباراة الزوجي لتضع بصمة الختام على الأداء المصري القوي، حيث فاز الثنائي المصري لميس الحسين وساندرا سمير على الزوجي الإسرائيلي بنتيجة 2-0، لتكتمل الثلاثية النظيفة لمصر في الجولة الأولى من البطولة، دون فقدان أي مجموعة في المباريات الثلاث.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتهنئة جديدة للمنتخب الوطني للسيدات على هذا الفوز المتكامل، مؤكدًا أن البطلات يكتبن صفحة مشرّفة في تاريخ الرياضة المصرية، ويؤكدن قدرة المرأة المصرية على تمثيل وطنها بأداء عالمي مشرف.

كما وجه الوزير التحية إلى الاتحاد المصري للتنس برئاسة إسماعيل الشافعي، مشيدًا بحُسن الإعداد الفني والنفسي للاعبات، والتطور الملحوظ في مستوى اللعبة على المستوى الدولي.

وتتواصل منافسات المنتخب المصري في البطولة بمواجهة جديدة أمام بلغاريا غدًا الثلاثاء، وسط آمال جماهيرية في استمرار سلسلة الانتصارات.
 

وزير الرياضة مهنئًا منتخب التنس: فوز يجسد العزيمة والتفوق المصري

كما هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر للتنس سيدات بعد تحقيقه فوزًا مستحقًا على إسرائيل بنتيجة 2-0، في إطار منافسات المجموعة الأفرو-أوروبية الثانية لكأس بيلي-جاين كينغ المقامة في مدينة لارنكا القبرصية.

وأجرى وزير الشباب والرياضة اتصالا مع رئيس الاتحاد إسماعيل الشافعي والجهاز الفني وجميع لاعبات المنتخب.

منتخب سيدات التنس 
منتخب سيدات التنس 

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالمستوى المتميز الذي ظهر به لاعبات المنتخب الوطني، مؤكدًا أن هذا الانتصار يعكس روح الإصرار والعزيمة لدى بطلات مصر، ويعد خطوة قوية نحو المنافسة على صدارة المجموعة.

منتخب سيدات التنس 
منتخب سيدات التنس 

كما وجه وزير الشباب والرياضة التحية إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس برئاسة إسماعيل الشافعي، لما يبذله من جهود واضحة في تطوير اللعبة، وصقل المواهب، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وتستعد بطلات مصر لخوض المواجهة الثانية أمام منتخب بلغاريا (37 عالميًا) غدًا الثلاثاء، في إطار استكمال مشوار البطولة.

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