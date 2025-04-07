أنجولا تكتسح أفريقيا الوسطى 6-1 وتواجه مصر على بطاقة التأهل لمونديال الناشئين

أمم إفريقيا للناشئين، حقق منتخب أنجولا فوزا ساحقا على نظيره أفريقيا الوسطى بستة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بن أحمد العبدي، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة المقامة حاليا في المغرب، والمؤهلة لكأس العالم بقطر في نوفمبر المقبل

سجل منتخب أنجولا هدفه الأول في الدقيقة 13 عن طريق لوكاس من ركلة جزاء، ثم عزز تقدمه بهدف ثاني في الدقيقة 26 عن طريق دينسيل ليون بعد تمريرة من جايدن بونا، وسجل ليون الهدف الثالث في الدقيقة 63، فيما سجل جايرو الهدف الرابع في الدقيقة 64، قبل أن يعود ليون لتشجيل الهدف الخامس لأنجولا في الدقيقة 70

وفي الدقيقة 87 يسجل منتخب أفريقيا الوسطى هدفه الأول، قبل أن يرد الأنجوليين بالهدف السادس في الدقيقة 90

رسميا.. أنجولا تواجه مصر لحسم بطاقة المونديال

بهذا الفوز رفع منتخب أنجولا رصيده إلى 4 نقاط، احتل بها المركزالثالث بالمجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا للناشئين، ليلتقي رسميا مع منتخب مصر في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم للناشئين، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة لمونديال الناشئين بقطر

منتخب مصر يفوز علي الكاميرون

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فوزا ثمينا على الكاميرون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في ختام دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للناشئين، المقامة حاليا في المغرب، والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2025 بقطر، التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل.

منافس مصر المحتمل في ملحق التأهل لكأس العالم

فوز منتخب مصر على الكاميرون جعله يحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية، خلف منتخب بوركينا فاسو صاحب الصادرة بالعلامة الكاملة، ومنتخب جنوب إفريقيا وصيف المجموعة، وضمن المنتخبان بالفعل التأهل لكأس العالم بقطر.

منتخب مصر للناشئين، فيتو

موعد مباراة مصر في ملحق كأس العالم للناشئين

وتقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره الأنجولي يوم السبت المقبل 12 أبريل الجاري، والفائز فيها يتأهل مباشرة لبطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل

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