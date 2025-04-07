موعد مباراة مصر وأنجولا في ملحق تصفيات كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

حقق منتخب أنجولا للناشئين فوزا ساحقا على نظيره إفريقيا الوسطى بستة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقامة حاليا في المغرب، والمؤهلة لكأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل.

رسميا.. أنجولا تواجه مصر لحسم بطاقة المونديال

بهذا الفوز رفع منتخب أنجولا رصيده إلى 4 نقاط، احتل بها المركز الثالث بالمجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا للناشئين، ليلتقي رسميا مع منتخب مصر في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم للناشئين، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة لمونديال الناشئين بقطر.

وحقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فوزا ثمينا على الكاميرون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد، في ختام دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للناشئين، المقامة حاليا في المغرب، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل.

منتخب مصر للناشئين، فيتو

موعد مباراة مصر وأنجولا في ملحق كأس العالم للناشئين

وتقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره الأنجولي يوم السبت المقبل 12 أبريل الجاري، والفائز فيها يتأهل مباشرة لبطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري في نقل مباريات أمم إفريقيا للناشئين.

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