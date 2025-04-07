هدف عمر مرموش في برايتون الأفضل في مارس بمانشستر سيتي

حصد الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم فريق مانشستر سيتي، جائزة الهدف الأفضل عن شهر مارس الماضي مع السيتيزن.

وكان عمر مرموش أحرز هدفًا رائعًا لصالح مانشستر سيتي في مرمى برايتون، ليساهم في انتصار فريقه بعدما تسبب في ركلة جزاء قبل أن يسجل هدفه.

وكشف نادي مانشستر سيتي، اليوم الإثنين، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حصول عمر مرموش على جائزة الهدف الأفضل عن شهر مارس الماضي.

وحصل مرموش على جائزة الشهر للمرة الثانية على التوالي داخل مانشستر سيتي، بعدما كان قد استحوذ عليها الشهر الماضي بهدفه الرائع في شباك نيوكاسل يونايتد.

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