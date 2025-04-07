الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إتحاد الكرة يقرر شطب 4 إداريين و3 لاعبين في واقعة الاعتداء على حكم بالقسم الثالث

مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

اتحاد الكرة، اطّلع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على تقرير لجنة مسابقات القسم الثالث عن مباراة فريقي مركز شباب كفر بولين ونادي بدر التي أقيمت السبت الماضي الموافق ٥ أبريل التي قام فيها عدد من اللاعبين والجهاز الفني لمركز شباب كفر بولين باقتحام الملعب والاعتداء على حكم المباراة.

قرارات رادعة من اتحاد الكرة

وفي ضوء ما تقدمت به لجنة المسابقات اعتمد مجلس الإدارة القرارات التالية:
* شطب كل من:  عبد القوي صبحي مدير الجهاز وحمدي صلاح المدير الإداري ومحمود خليل اخصائي الفريق ومحمد سمير صبحي إداري الفريق ومنعهم من ممارسة أي نشاط في مجال كرة القدم 
* شطب اللاعبين: احمد طارق وفتحي عبد المقصود وفتحي عمارة وفرض غرامة مقدارها ١٠ الاف جنيه على كل واحد منهم.
* توقيع غرامة مالية على مركز شباب كفر بولين مقدارها ٥٠ ألف جنيه لاقتحام الجماهير أرض الملعب 
* نقل مباريات مركز شباب كفر بولين خارج محافظة البحيرة حتى نهاية الموسم 
* عدم السماح لمركز شباب كفر بولين بقيد لاعبيه في أي مسابقات على مستوى الفروع والاتحاد الا بعد سداد الغرامات المقررة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة مسابقات القسم الثالث مركز شباب كفر بولين نادي بدر

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يوافق على برنامج المنتخب الوطني بأجندة يونيو

اتحاد الكرة يعلن مواعيد فترات القيد للموسم الجديد

أبو ريدة يهدي نظيره الفرنسي درع اتحاد الكرة وقميص المنتخب

اتحاد الكرة يعلن بدء تفعيل البريد الإلكتروني لإدارة المسابقات

الأكثر قراءة

صور اللقاء الأخير بين وزير التعليم ومدير إدارة الباجور قبل وفاته (انفراد)

عنفه أم شكره؟ التفاصيل الكاملة لوفاة مدير إدارة الباجور التعليمية بعد زيارة الوزير

التحفظ على قائد سيارة ملاكي تفحمت أعلى كوبري أكتوبر (صور)

برواتب تصل إلى 70 ألف ريال، فرص عمل للأطباء المصريين بالسعودية

سقوط طفلين من أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية، واتهامات للأم بإلقائهما

طرد سفير إسرائيل في إثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي

أثار ذعر المارة في القاهرة، لحظة نشوب حريق ضخم أعلى كوبري أكتوبر (فيديو)

تفاصيل زيارة ماكرون لقصر الاتحادية ولقاء السيسي (صور)

منوعات

المزيد

‌فرنسا وإسبانيا تتقدمان على ألمانيا بعدد طالبي اللجوء في أوروبا للمرة الأولى

بالتزامن مع عرض مسلسل على نتفليكس، مراهق يقتل فتاة في تركيا

أزمة عائلية بين الأمير هاري وميجان ماركل بسبب أطفالهما

هواتف آيفون وزجاجات نبيذ، دبلوماسي سوري يتورط في عملية تهريب ضخمة بالبرازيل

المزيد

خدمات

المزيد

برواتب تصل إلى 70 ألف ريال، فرص عمل للأطباء المصريين بالسعودية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

كيلو الأحمر الخردة بـ 350 جنيها، تعرف على أسعار النحاس بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات توماس مولر مع بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في تنازل والد العروسة عن كتابة قائمة المنقولات الزوجية؟، الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن المحرمات

بعد حادث عامل سيرك طنطا، ما مقدار دية قطع اليدين وحكم التصالح فيها؟

المزيد
الجريدة الرسمية