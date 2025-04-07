الشناوي: الأهلي دائما يلعب من أجل الفوز وهدفنا التأهل لنصف النهائي

دوري أبطال إفريقيا، أكد محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الفريق يلعب دائما من أجل تحقيق الفوز ويسعى بكل قوة للتأهل إلي نصف نهائي نهائي دوري أبطال إفريقيا من أجل إسعاد الجماهير".

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والهلال السوداني:" بالتأكيد نعلم صعوبة مباراة الغد، وبالنسبة لنا جهزنا للمباراتين بشكل جيد، مباراة الذهاب حققا الفوز علي ملعبنا، والشوط الثاني من المواجهة هنا في موريتانيا أمام فريق قوي ويمتلك عناصر مميزة ووصولهم إلي هذا الدور يدل علي قوتهم.

وأكمل "نلعب دائمًا من أجل الفوز، وهدفنا هو العودة من موريتانيا ببطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لإسعاد جماهير الفريق."

وواصل " مباراة الذهاب المنافس لعب بشكل جيد لكن نحن من فزنا بالمباراة، وكما تحدث أن هدفنا في مباراة العودة هو تحقيق الفوز.

وأضاف حارس الأهلي: “ هم معتادون على هذا الملعب لأنهم يلعبون عليه منذ فترة طويلة، لكن نحن لاعبي الأهلي لدينا من الخبرا التي تجعلنا نتخطى هذا الدور".

وزاد " سبق لي التواجد هنا قبل 3 أشهر وخضت مباراة على نفس الملعب، وبعض زملائي أيضًا لديهم نفس التجربة، لذلك أرضية الملعب لن تُشكّل عائقًا لنا."

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل الإجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وخلال الاجتماع الفني للمباراة، تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب شيخا ولد بيديا الذي تقام عليه المباراة، والإجراءات الخاصة ببدء عمليات الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا باللون الأصفر، فيما يرتدي فريق الهلال طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من القميص البنفسجي والشورت الأزرق.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء غد الثلاثاء في موريتانيا.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال أفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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