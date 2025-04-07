موعد انعقاد لجنة التظلمات لنظر شكوى الزمالك وبيراميدز في أزمة مباراة القمة

تعقد لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح، إجتماعا الخميس المقبل، من أجل نظر الشكوى المقدمة من ناديي الزمالك وبيراميدز، للطعن على قرارات رابطة الأندية المصرية المحترفة، بتخفيف العقوبة الصادرة ضد النادي الأهلي بعد إنسحابه أمام الزمالك في مباراة القمة 130.

شهدت الأيام الماضية تظلم الزمالك وبيراميدز ضد قرارات رابطة الأندية المصرية بشأن عقوبات انسحاب الأهلي من مباراة القمة رقم 130.

الأهلي ينسحب أمام الزمالك في الدوري الممتاز

يُذكر أن النادي الأهلي قرر عدم خوض مباراة القمة رقم 130، بسبب عدم تنفيذ مطالبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي بدلا من المصري.

وقررت رابطة الأندية معاقبة المارد الأحمر، باعتباره خاسرا بنتيجة 3-0 في مباراة الزمالك التي لم يحضرها، بجانب تحميله الغرامات المالية نظير تصرفه.

واستقرت الرابطة على إلغاء خصم النقاط الـ3 التي تقرر خصمها من الأهلي بنهاية الموسم الجاري، الأمر الذي رفضه ناديي الزمالك وبيراميدز ليقررا بعدها الطعن على قرارات رابطة الأندية أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة

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