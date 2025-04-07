الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

انتهاء تصوير الفيلم الكوري "7a.m. Breakfast Meeting for the Heartbroken ”

سوزي ولي جين أوك،
سوزي ولي جين أوك، فيتو

أنهت الممثلة Bae Suzy والممثل Lee Jin Wook تصوير مشاهد الفيلم الكوري “7 a.m. Breakfast Meeting for the Heartbroken” مساء أمس.

وفيلم "لقاء إفطار السابعة صباحًا لمنكسري القلوب" مقتبس من رواية صادرة عام 2012، ويروي قصة Sa Jang (سوزي) وJi Hoon (لي جين ووك)، اللذين يجتمعان في لقاء إفطار للأشخاص الذين يعانون من حزن شديد. في هذا اللقاء، يتبادلان ذكرياتهما عن حزنهما ويتشاركان قصصهما وآلامهما، مستكشفين كيف يتعامل الأفراد مع الانفصال والحب المفقود.

تؤدي سوزي دور سا جانغ، متألقةً بعمق في تصويرها للحب والفراق مع الطيار Jung Soo (يو جي تاي).

قالت سوزي: "لقد كان العمل مع مخرجة رائعة وممثلين زملاء ممتعين للغاية. وبينما أستعيد ذكريات استمتاعي بقراءة الرواية الأصلية، شعرت بغرابة وأنا أشاهد عملية تحويلها إلى فيلم. كما آمل أن يجد المشاهدون راحة دافئة من خلال هذا الفيلم، كما شعرتُ بلحظات من الراحة أثناء تجسيد شخصية سا جانغ".

ويؤدي لي جين أوك دور جيهون، المدرب الاستشاري المحترف، الذي تربطه علاقة طويلة الأمد بهيون جونغ (غيوم ساي روك). من خلال دوره، سيقدم لي جين ووك قصة حب عميقة تغوص في واقع العلاقات طويلة الأمد وآلام الانفصال.

قال لي جين ووك: "أنا سعيد بانتهاء التصوير بسلام، لكنني حزين أيضًا. لقد اكتسبت طاقة إيجابية طوال التصوير بفضل تعاوني مع ممثلين رائعين. حاولتُ خلال دور جي هون تجسيد مشاعر الفراق المتنوعة، وآمل أن يشعر المشاهدون بالدفء والتعاطف خلال الفيلم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سوزي قاء إفطار السابعة صباح ا لمنكسري القلوب 7 a m Breakfast Meeting for the Heartbroken Bae Suzy Lee Jin Wook لي جين أوك

الأكثر قراءة

عنفه أم شكره؟ التفاصيل الكاملة لوفاة مدير إدارة الباجور التعليمية بعد زيارة الوزير

التحفظ على قائد سيارة ملاكي تفحمت أعلى كوبري أكتوبر (صور)

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب انتهاء زيارة الوزير

طرد سفير إسرائيل في إثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي

توقف حركة المترو بالخط الثالث وقطار العاصمة لأعمال الصيانة

لحظة خروج جثمان مدير إدارة الباجور التعليمية من المستشفى (فيديو)

الحكومة أمام الشيوخ: الدولار متاح ولا يوجد عذر للتعامل خارج الجهاز المصرفي

هستناك في مكتبي، تفاصيل مكالمة وزير التعليم لمدير إدارة الباجور قبل وفاته

منوعات

المزيد

بالتزامن مع عرض مسلسل على نتفليكس، مراهق يقتل فتاة في تركيا

أزمة عائلية بين الأمير هاري وميجان ماركل بسبب أطفالهما

هواتف آيفون وزجاجات نبيذ، دبلوماسي سوري يتورط في عملية تهريب ضخمة بالبرازيل

مشاجرة حامية بين مسافرين في مطار رفيق الحريري ببيروت..لهذا السبب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

كيلو الأحمر الخردة بـ 350 جنيها، تعرف على أسعار النحاس بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل حوالي 25 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

10 معلومات عن محور موراج أحدث خطط إسرائيل في غزة (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن المحرمات

بعد حادث عامل سيرك طنطا، ما مقدار دية قطع اليدين وحكم التصالح فيها؟

هل يجوز تأخير توزيع الميراث بعد رحيل الأب لحين وفاة الأم؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية