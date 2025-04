انتهاء تصوير الفيلم الكوري "7a.m. Breakfast Meeting for the Heartbroken ”

أنهت الممثلة Bae Suzy والممثل Lee Jin Wook تصوير مشاهد الفيلم الكوري “7 a.m. Breakfast Meeting for the Heartbroken” مساء أمس.

وفيلم "لقاء إفطار السابعة صباحًا لمنكسري القلوب" مقتبس من رواية صادرة عام 2012، ويروي قصة Sa Jang (سوزي) وJi Hoon (لي جين ووك)، اللذين يجتمعان في لقاء إفطار للأشخاص الذين يعانون من حزن شديد. في هذا اللقاء، يتبادلان ذكرياتهما عن حزنهما ويتشاركان قصصهما وآلامهما، مستكشفين كيف يتعامل الأفراد مع الانفصال والحب المفقود.

تؤدي سوزي دور سا جانغ، متألقةً بعمق في تصويرها للحب والفراق مع الطيار Jung Soo (يو جي تاي).

قالت سوزي: "لقد كان العمل مع مخرجة رائعة وممثلين زملاء ممتعين للغاية. وبينما أستعيد ذكريات استمتاعي بقراءة الرواية الأصلية، شعرت بغرابة وأنا أشاهد عملية تحويلها إلى فيلم. كما آمل أن يجد المشاهدون راحة دافئة من خلال هذا الفيلم، كما شعرتُ بلحظات من الراحة أثناء تجسيد شخصية سا جانغ".

ويؤدي لي جين أوك دور جيهون، المدرب الاستشاري المحترف، الذي تربطه علاقة طويلة الأمد بهيون جونغ (غيوم ساي روك). من خلال دوره، سيقدم لي جين ووك قصة حب عميقة تغوص في واقع العلاقات طويلة الأمد وآلام الانفصال.

قال لي جين ووك: "أنا سعيد بانتهاء التصوير بسلام، لكنني حزين أيضًا. لقد اكتسبت طاقة إيجابية طوال التصوير بفضل تعاوني مع ممثلين رائعين. حاولتُ خلال دور جي هون تجسيد مشاعر الفراق المتنوعة، وآمل أن يشعر المشاهدون بالدفء والتعاطف خلال الفيلم".

