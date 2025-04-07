قصر السينما يعرض فيلم "نجيب محفوظ ضمير عصره"

يعرض قصر السينما بجاردن سيتي، في السابعة مساء الأربعاء 16 أبريل الجاري، الفيلم التسجيلي "نجيب محفوظ ضمير عصره" مجانا للجمهور، في إطار برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، وضمن فعاليات احتفاء وزارة الثقافة بالأديب الكبير نجيب محفوظ، تحت شعار “محفوظ في القلب”.

فيلم نجيب محفوظ ضمير عصره

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما عام 1989، وإخراج هاشم النحاس، ويتناول حياة الأديب الراحل الحائز على جائزة نوبل في الآداب عام 1988.

كما يتضمن مجموعة من التسجيلات النادرة، وأبرز أعماله الأدبية التي تناولتها السينما المصرية والمستوحاة من البيئة المحيطة والمناطق الشعبية، والتي تم تصنيفها إلى ثلاثة مراحل، ما قبل ثورة 1952، وما بعدها، ومرحلة الانفتاح.

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