إيرادات الأفلام، صراع على الوصافة بين "الصفا الثانوية بنات" و"نجوم الساحل"

تصدر فيلم "سيكو سيكو" بطولة الفنانين عصام عمر وطه دسوقي، شباك تذاكر دور العرض السينمائي أمس الأحد، حيث يواصل تحقيق إيرادات مميزة منذ انطلاق عرضه في موسم عيد الفطر المبارك المنقضي.

إيرادات الأفلام أمس

وجاءت إيرادات الأفلام أمس الأحد بالسينمات كالتالي:

فيلم سيكو سيكو.. 4 مليون و454 ألف جنيه.

فيلم الصفا الثانوية بنات.. 373 ألف و221 جنيه.

فيلم نجوم الساحل.. 309 ألف و944 جنيه.

فيلم فار بـ7 ترواح.. 72 ألف و808 جنيه.

فيلم سيكو سيكو

فيلم "سيكو siko" بطولة عصام عمر وطه دسوقي، باسم سمرة، خالد الصاوي، علي صبحي، تارا عماد، ديانا هشام، ومن تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.

فيلم الصفا الثانوية بنات

ويشارك فى بطولة فيلم الصفا الثانوية بنات بجانب على ربيع، كل من؛ محمد ثروت، أوس أوس، هالة فاخر، وئام مجدي، سارة الشامي، وإسماعيل فرغلي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.

فيلم نجوم الساحل

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، ومعه مايان السيد، أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.

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