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ثقافة وفنون

ضمن مشروع "سينما الشعب"، مواعيد حفلات فيلم "سيكو سيكو" بقصر السينما

فيلم سيكو سيكو، فيتو
فيلم سيكو سيكو، فيتو

أعلنت إدارة مشروع سينما الشعب عن المواعيد الجديدة لحفلات فيلم "سيكو سيكو" في قصر السينما بجاردن سيتي، والتي يبدأ تطبيقها من اليوم الإثنين الموافق 7 أبريل الجاري. 

حفلات فيلم سيكو سيكو 

وتأتي مواعيد حفلات فيلم "سيكو سيكو" كالتالي: " 10صباحا، 12.30 ظهرا، 3 العصر، 6 المغرب، 9 مساءا، 12 منتصف الليل". 

فيما يبلغ سعر تذكرة حفلات فيلم "سيكو سيكو" ضمن مشروع سينما الشعب 40 جنيه فقط للجمهور. 

قصة فيلم سيكو سيكو 

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

أبطال فيلم سيكو سيكو 

 فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

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