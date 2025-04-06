الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

قناع طبيعي يخلصك من قشور البشرة بمكونات بسيطة

قشور البشرة
قشور البشرة

قشور البشرة من المشكلات التى تعانى منها العديد من الفتيات خاصة فى فصل الشتاء، وذلك لأن برودة الطقس تسبب جفاف البشرة ما يعمل على ظهور القشور بها.

وتؤثر قشور البشرة على مظهر الوجه بشكل سلبي، ما يزعج الفتيات كثيرا لذا يبحثن عن أفضل طرق التخلص من قشور البشرة.

 

قناع طبيعي يخلصك من قشور البشرة 

 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناعا طبيعيا يخلصك من قشور البشرة بمكونات بسيطة.

 

المكونات:

 

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من الزبادي (اللبن)

نصف ملعقة من الشوفان المطحون (اختياري للتقشير الخفيف)

 

طريقة التحضير:

 

  • في وعاء صغير، امزجي جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس.
  • نظفي وجهك جيدًا بالغسول المناسب واتركيه يجف بلطف.
  • ضعي القناع على بشرتك مع تجنّب منطقة العين.
  • اتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.
  • اغسلي وجهك بماء فاتر ودلكيه بلطف بحركات دائرية لإزالة أي بقايا.
  • استخدمي القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
  • احرصي على شرب الماء بكثرة وترطيب البشرة يوميًا.
  • تجنّبي استخدام الصابون القاسي أو المنتجات التي تحتوي على كحول.
قشور البشرة 
قشور البشرة 

 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

 

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب  تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

txt

قناع طبيعي يمنحك بشرة ناعمة ونضرة كالأطفال

txt

البنجر والزنجبيل، مشروب سحري يقوي المناعة ويساعد في الحصول على بشرة مشرقة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قشور البشرة قناع طبيعي يخلصك من قشور البشرة العناية بالبشرة جمال البشرة نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

وصفات طبيعية للتخلص من النمش وتوحيد لون البشرة

وصفات طبيعية للتخلص من البقع والتصبغات في البشرة

روتين العناية لكل أنواع البشرة خلال فصل الربيع

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم إسرائيل

ليفربول يحقق رقما سلبيا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

قرار جمهوري بالتجديد لنائبي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

مفاجأة على عهدة الصقر: زيزو يوقع العقود الرسمية مع الأهلي خلال أيام

أوراقه محروقة، مصدر روسي يرجح اغتيال بشار الأسد

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع تكلفة الاستهلاك بالعدادات الكودية الجديدة

لماذا يرفض ياسر برهامي التصعيد ضد إسرائيل ردًا على مجازر غزة؟

"المتحدة للصيادلة" على حافة الإفلاس، المحكمة تحدد 13 أبريل للحكم

منوعات

المزيد

مصرع 15 شخصا في الولايات المتحدة جراء العواصف والأعاصير

أثارت الدهشة.. سلحفاة تبيض للمرة الأولى بعمر 100 عام

باحثون يطورون لبان يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا والفيروسات

الصين تكمل بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

أعلى 10 محافظات في عدد السكان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل يجب على المرأة استئذان زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان؟، الإفتاء ترد

تفسير حلم وضع الكحل في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

تفسير رؤية الإصابة بالعمى في المنام وعلاقتها بالحصول على مال وفير

المزيد
الجريدة الرسمية