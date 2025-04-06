قناع طبيعي يخلصك من قشور البشرة بمكونات بسيطة

قشور البشرة من المشكلات التى تعانى منها العديد من الفتيات خاصة فى فصل الشتاء، وذلك لأن برودة الطقس تسبب جفاف البشرة ما يعمل على ظهور القشور بها.

وتؤثر قشور البشرة على مظهر الوجه بشكل سلبي، ما يزعج الفتيات كثيرا لذا يبحثن عن أفضل طرق التخلص من قشور البشرة.

قناع طبيعي يخلصك من قشور البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناعا طبيعيا يخلصك من قشور البشرة بمكونات بسيطة.

المكونات:

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من الزبادي (اللبن)

نصف ملعقة من الشوفان المطحون (اختياري للتقشير الخفيف)

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، امزجي جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس.

نظفي وجهك جيدًا بالغسول المناسب واتركيه يجف بلطف.

ضعي القناع على بشرتك مع تجنّب منطقة العين.

اتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بماء فاتر ودلكيه بلطف بحركات دائرية لإزالة أي بقايا.

استخدمي القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

احرصي على شرب الماء بكثرة وترطيب البشرة يوميًا.

تجنّبي استخدام الصابون القاسي أو المنتجات التي تحتوي على كحول.

قشور البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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