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خارج الحدود

صحة غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 57 شهيدا خلال 24 ساعة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة،  في بيان صادر عنها اليوم الإثنين،  أن مستشفيات القطاع استقبلت 57 شهيدا و137 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.


حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة خلال ال٢٤ ساعة الماضية 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم: إن  عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 18 مارس ارتفع  إلى 1391 شهيدا و3434 مصابا.
 

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20 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

وأضافت الصحة الفلسطينية في بيانها: أن  عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 50 ألفا و752 شهيدا و115 ألفا و475 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت تقارير إعلامية، أن حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم بلغت 20 شهيدا، موضحة أن  13 من هؤلاء الشهداء سقطوا في وسط القطاع وجنوبه.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأصيب  عدد من الفلسطينيين جراء قصف شنته طائرة مسيرة إسرائيلية على منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس بقطاع غزة

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غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية

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