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خارج الحدود

20 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم بلغت 20 شهيدا، موضحة أن  13 من هؤلاء الشهداء سقطوا في وسط القطاع وجنوبه.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأصيب  عدد من الفلسطينيين جراء قصف شنته طائرة مسيرة إسرائيلية على منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس بقطاع غزة.

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إضراب شامل في مدن بالضفة الغربية نُصرة لقطاع غزة

 أمس الأحد، أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 24 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع.

13 ألف فلسطيني بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 13 ألف مريض بحاجة إلى مغادرة القطاع لمتابعة العلاج التخصصي.

وحذرت الوزارة من أن الوضع الصحي والإنساني في القطاع وصل إلى مستويات خطيرة وكارثية.

ونبهت إلى أن استمرار إغلاق المعابر يفاقم الحالة الصحية لمئات المرضى والجرحى ممن ينتظرون السفر للعلاج.

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غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي مسيرة إسرائيلية

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